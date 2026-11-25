A pénzügyminiszter által vezetett Gazdasági és Költségvetési Kabinet ülésén az említett területek mellett a felnőttképzés és a digitalizáció aktuális feladatait is áttekintették az országot érintő fontos döntések előkészítése érdekében. Kármán András a munkafolyamat kapcsán kiemelte, hogy

az ülésen több miniszter is részt vesz, ezeket a szakmai kérdéseket pedig az adott tárca vezetője terjeszti elő.

A gazdasági fókuszú egyeztetést megelőzően a Stratégiai Kabinet is összeült, amelyen a pénzügyi tárca vezetője szintén jelen volt. A délelőtti tanácskozáson összesen huszonhárom napirendi pontot tárgyaltak a döntéshozók. A miniszter beszámolója szerint

itt is széles skálán mozogtak a témák, így volt szó a Wekerle Programról, a gyermekvédelemről, a Havária Alapról és a vízgazdálkodásról is.

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