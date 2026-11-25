Az alsóházban kedd késő este tartott szavazáson 135 képviselő támogatta és 64 ellenezte az előterjesztést, míg 89 ellenzéki honatya tartózkodott. Az év végi költségvetési kiigazítás általában csak kisebb technikai módosításokat tartalmazó formalitás szokott lenni, idén azonban egy szélesebb körű parlamenti küzdelem részévé vált, mivel az ellenzék határozottan elutasítja a kormány 2027-re tervezett kiadáscsökkentési és adóemelési törekvéseit.

A most elfogadott csomag extra forrásokat biztosít a mezőgazdasági termelők, a honvédelem, az oktatási intézmények és a tengerentúli területek számára.

A törvényszöveg ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány az eredetileg megcélzott 5 százalék helyett 5,4 százalékra duzzad.

A költségvetési hiány kezelése körüli elhúzódó viták komoly befektetői aggodalmakat váltottak ki a növekvő adósságteher miatt, ami kötvényeladási hullámhoz és a hozamok emelkedéséhez vezetett. A tízéves francia és német államkötvények hozamfelára megközelítette a 175 bázispontot, amire az euróövezeti adósságválság óta nem volt példa.

A jövő évi központi költségvetésről szóló vita a következő parlamenti szakaszban éleződik majd ki, amikor a fő törvényjavaslat visszakerül a Nemzetgyűlés elé. Az elnökválasztás közelsége és a megosztott törvényhozás miatt rendkívül kicsi az esély arra, hogy a parlament megszavazza a 2027-es büdzsét. Sébastien Lecornu miniszterelnök a képviselőknek írt hétfői levelében jelezte, hogy az október elején bemutatott tervezetet módosítani kell. A kormányfő további hiánycsökkentő lépéseket, ugyanakkor a gazdáknak szánt többletforrásokat, valamint a megélhetési válság és a diáktüntetések kezelését szolgáló kiadásokat is beépítene a szövegbe.

Parlamenti többség hiányában a kormány az alkotmány 49.3-as cikkelyéhez folyamodhat, amely lehetővé teszi a módosított törvényjavaslat szavazás nélküli elfogadását, ám ez a lépés megbukhat egy sikeres bizalmatlansági indítványon. Ha a kabinet ezt az utat nem látja járhatónak, egy eddig még nem alkalmazott kormányrendelettel is életbe léptetheti a költségvetést. Ennek a megoldásnak azonban az a hátránya, hogy csak az eredeti tervezetet léptetné hatályba, a miniszterelnök által szükségesnek tartott módosítások nélkül.

A politikai és pénzügyi feszültségek a reálgazdaságra is rányomják a bélyegüket, hiszen a francia gazdaság az idei év eddigi egyetlen negyedévében sem tudott növekedést felmutatni,

a megélhetési költségek emelkedése miatti diáktüntetések pedig helyenként erőszakos összecsapásokba torkolltak. A legfrissebb adatok szerint a magánszektor teljesítménye a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott, és az INSEE statisztikai hivatal üzleti bizalmi indexe is az előrejelzettnél nagyobb visszaesést mutatott. Bár a fogyasztói bizalmi index enyhén, 82 pontra emelkedett, még mindig messze elmarad a 100 pontos hosszú távú átlagtól.

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