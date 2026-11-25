December 1-jére és 2-ára, jövő keddre és szerdára rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés honlapján közzétett indítványban nyolc törvényjavaslat megtárgyalását kérte, hogy a parlament mielőbb elfogadhassa őket – számolt be az MTI.
A gazdasági témák között szerepel
a csőd- és felszámolási eljárások szabályainak módosítása.
Ahogy arról írtunk, a javaslat egyes esetekben már félmillió forintot meghaladó tartozásnál lehetővé tenné, hogy a hitelező kezdeményezze egy cég felszámolását.
Szintén részletes cikkben foglalkoztunk azzal, hogy az állami vagyongazdálkodásról szóló előterjesztés szűkítené a vasúti ingatlanok vagyonkezelőinek körét, és a megtérüléshez kötné az öt évnél hosszabb koncessziók futamidejét, amelyek még Lázár János korábbi miniszter egy sokat vitatott javaslatához kapcsolódnak. Külön javaslat érinti a fenntartható finanszírozás és a vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályait.
A képviselők tárgyalhatnak a kulturális intézmények működéséről, a könyvpiac szabályozásáról és az állami vagyon védelméről szóló csomagról, valamint egy további, társadalmi és kulturális tárgyú előterjesztésről.
Napirendre kerülhetnek az egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti törvények, az oktatási és gyermekügyi miniszter hatáskörébe tartozó jogszabályok, illetve az anyakönyvi eljárás és a nemzetiségi jogok szabályai is.
A már elfogadott napirend szerint november 30-án, hétfőn 13 órakor kezdődik a parlament ülése. A miniszterelnök is felszólal napirend előtt, majd kérdések hangzanak el, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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