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A McKinsey 2026-ra vonatkozó előzetes adatai alapján

a régió feldolgozóipari vállalatainak nagyjából 50 százaléka küzd pénzügyi nehézségekkel, vagy került egyenesen válságos helyzetbe.

Ez az arány folyamatosan romlik, hiszen 2024-ben még 42, tavaly pedig 45 százalékon állt a mutató. A tanulmány közel 1200 olyan tőzsdén jegyzett és magánkézben lévő európai vállalatot vizsgált a gépipartól az autógyártáson át az elektronikai és alapanyagszektorig, amelyek éves árbevétele meghaladja a 100 millió eurót. A jövedelmezőséget, a likviditást és

az eladósodottságot mérő öt pénzügyi mutató alapján idén a cégek 42 százaléka válságos, 8 százaléka pedig feszített pénzügyi helyzetben van, és csupán a felük működése tekinthető stabilnak.

Miközben a vállalatokra nehezedő nyomás egyre nő, az Európai Unió igyekszik megállítani a versenyképesség romlását. Brüsszel számos intézkedéscsomagot javasolt a bürokrácia csökkentésére, az egységes piac elmélyítésére és a tőkepiaci unió fejlesztésére. A cégek többsége azonban elégedetlen a reformok lassú tempójával, ezért a kíméletlen kínai versenytársakkal szembeni védekezésül az autóipartól a vegyiparig inkább költségcsökkentésbe és leépítésekbe kezdtek.

Európa legnagyobb autógyártója, a Volkswagen például radikális szerkezetátalakítást hajt végre, amely több mint százezer munkahely megszűnéséhez vezethet, míg a BMW és a Volvo Cars az elmúlt hónapokban kényszerült a profitvárakozásai rontására.

A borús helyzetképet erősíti az a júniusi felmérés is, amelyet a régió mintegy hatvan legnagyobb ipari és technológiai vállalatát tömörítő szervezet, a European Round Table for Industry tett közzé. Ebben az európai vezérigazgatók az üzleti bizalom példa nélküli zuhanásáról számoltak be. A cégvezetők legnagyobb geopolitikai aggodalmai közé tartozik az energiaellátás bizonytalansága, a világgazdaság egymással versengő regionális blokkokra szakadása, a kereskedelmi útvonalak instabilitása, valamint a kritikus nyersanyagok politikai nyomásgyakorlásra történő felhasználása.

Tunde Olanrewaju, a McKinsey európai ügyvezető partnere hangsúlyozta, hogy nincs egyetlen csodafegyver az európai termelékenységi lemaradás ledolgozására.

Tapasztalataik szerint egyes bajba jutott vállalatok úgy tudtak javítani a helyzetükön, hogy a munkavállalói érdekképviseletekkel közösen kidolgozott intézkedésekkel növelték a hatékonyságot, illetve mesterséges intelligenciát vetettek be az adminisztratív terhek csökkentésére. Emellett további megoldást jelent a gyengén teljesítő vagy veszteséges eszközök és üzletágak átalakítása, értékesítése vagy bezárása is.

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