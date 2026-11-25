Már félmillió forintot meghaladó tartozás miatt is kérhetné egy cég felszámolását a hitelező azokban az esetekben, amelyekben a veszélyhelyzeti szabályok egymillió forint fölött húzták meg a határt. A kormány kedd este benyújtott csődtörvény-módosítása több időt adna a hitelezőket megkárosító ügyletek megtámadására, a felszámolót pedig magasabb díjjal ösztönözné a cégből kimentett vagyon visszaszerzésére.

Az új, 500 ezer forintos küszöb például akkor számítana, ha egy cég a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki a szerződésen alapuló, nem vitatott tartozását.

Egy beszállító így akár egy 750 ezer forintos lejárt számla miatt is kezdeményezhetné az eljárást, ha a többi törvényi feltétel is teljesül. A módosítás elfogadása esetén az értékhatár 2027. január 1-jén változna.

Egy évről két évre nőne a hitelezők érdekeit sértő ügyletek bírósági megtámadására nyitva álló határidő.

Ha a felszámoló sikerrel szerzi vissza a cégből kivont pénzt, annak 12 százaléka járna neki díjként. Vagyontárgy esetén az eladásból befolyó összeg lenne a díj alapja. A nagy értékű eszközök eladásánál külön biztosítékot vezetnének be. Ha például egy értékesítésre váró ingatlan várható értéke eléri a 100 millió forintot, független szakértőt kellene megbízni az értékbecsléssel.

A korábbi cégvezetők felelősségre vonását ma megnehezítheti, ha a felszámolást hosszú kényszertörlési eljárás előzi meg, ezért a törvénymódosítás szerint a vezetők felelősségét a felszámolás kezdetét megelőző három évre lehet vizsgálni, így mire az eljárás megindul, egy korábbi ügyvezető döntései már kívül eshetnek ezen az időszakon. A javaslat szerint ilyenkor a kényszertörlés kezdetétől kellene három évet visszaszámolni. Ugyanez vonatkozna arra a többségi tulajdonosra is, aki rosszhiszeműen adott túl a részesedésén.

A felszámolók felügyeletét is átszervezné a kormány: a névjegyzék vezetése 2027 februárjában elkerülne a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától, a pénzügyminiszter pedig ellenőriztethetné a felszámolókat véletlenszerűen kiválasztó informatikai rendszert.

A tervezet 2028 márciusától a jelenlegi három helyett egyetlen felszámoló szervezetnél engedné dolgozni az egyes ügyeket intéző felszámolóbiztosokat. Azt is korlátoznák, hogy egy biztos hány ügyet vihet egyszerre. A pontos felső határt miniszteri rendelet szabná meg.

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