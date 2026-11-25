Szorosabbra fűznék a magyar-belga kapcsolatokat
A magyar–belga diplomáciai kapcsolatok újraépítéséről és a belga képviselőház elnökének közelgő budapesti látogatásáról egyeztetett Belgium magyarországi nagykövetével Forsthoffer Ágnes házelnök – olvasható a Facebook-bejegyzésében.
A Jeroen Vergeylen nagykövettel folytatott hétfői megbeszélés elsődleges
célja a belga képviselőház elnökének csütörtöki, Országgyűlésben tett látogatásának előkészítése volt
– emelte kis Forsthoffer
Forsthoffer Ágnes arra is rámutatott, hogy Belgium esetében kifejezetten szükség van a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására. "Végignézték ők is, mi is, hogy Brüsszel város nevéből szitokszót csinált az előző kormány" – fogalmazott a bejegyzésben.
Velkey: jogászok fogják megvizsgálni Orbán Viktor utazásait, akár feljelentés is elképzelhető
Jogászok bevonásával vizsgálja át a Külügyminisztérium azokat az iratokat, amelyek szerint tíz év alatt 327 repülésre 4,8 milliárd forintot költöttek el. Velkey György László parlamenti államtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy indokolt esetben ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést. Az államtitkár szerint a korábbi miniszterelnök adófizetői pénzből járt futballmeccsekre és világbajnokságokra, ahol luxusszállodákban szállt meg. A tárca átvilágítása során az iratmegsemmisítés ellenére megmentett dokumentumokból újabb ügyek kerülnek elő, köztük Orbán Áron levelezése, a túlárazott lélegeztetőgépek beszerzése és a csádi misszió, amelyben Orbán Gáspár is szerepet kapott. Velkey arról is beszámolt, hogy 2015 óta először járt magyar miniszterelnök Kárpátalján, a kormány pedig a magyar kisebbség jogait garantáló törvények gyorsabb végrehajtását kérte Ukrajnától.
Eljárás indult a magyar egyetemi alapítványnál: egymilliárdból vettek luxusingatlant, de alig láttak diákot a falai között
A kecskeméti Neumann János Egyetemet fenntartó alapítvány még 2023-ban 1,25 milliárd forintért vásárolt meg egy bugaci luxusüdülőt oktatási központ létesítésére hivatkozva, ám a gyanú szerint a jakuzzival és borospincével felszerelt komplexumot valójában a vezetőség magáncélú pihenésére használták. Bár az ingatlan fenntartása évente százmillió forintot emészt fel, diákok alig fordultak meg ott. Az adásvétel körül összeférhetetlenség gyanúja is felmerült, az alapítvány új vezetése és az Állami Számvevőszék pedig vizsgálatot indított az ügyben – írta meg a Telex.
Nekiment az MNB a magánegészségügyi cégeknek: jogosulatlan biztosítási tevékenységet végeznek egyesek?
A Magyar Nemzeti Bank felszólította a magánegészségügyi intézményeket, hogy vizsgálják felül termékpalettájukat, azok tartalmaznak-e biztosítási elemet. Egészségbiztosítási tevékenység ugyanis csak pénzügyi felügyeleti engedéllyel végezhető. Ennek hiányában egy termék igénybevétele az ügyfeleknek is kockázatos lehet, hiszen a biztosítókra szigorú, kötelező pénzügyi, tőkemegfelelési, fogyasztóvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek megbízható szolgáltatási keretet garantálnak - hívta fel a figyelmet a felügyelet.
Új vezetőket nevezett ki Tanács Zoltán
Nyílt pályázat útján választották meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) új vezetését, amelynek értelmében az elnöki posztot Miklósi Ádám, a tudományos és nemzetközi elnökhelyettesi tisztséget pedig Tapolcai János tölti be – jelentette be Facebook-videójában Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.
Bálint Attila: a vagyonadó felgyorsította a családi vagyonok átrendezését, új korszak jöhet a privátbankolásban
Kétszámjegyű növekedést ért el idén a Raiffeisen privátbanki üzletága, miközben az adózási változások egyre több ügyfelet késztetnek vagyoni helyzetük átgondolására. A vagyonadó körüli bizonytalanság felgyorsította a családi vagyontervezést, a generációváltás pedig új ügyfeleket és eltérő befektetési igényeket hoz a szektorba. Bálint Attilával, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának vezetőjével a TBSZ jövőjéről, a bizalmi vagyonkezelés szerepéről, a vagyonadó lehetséges következményeiről és a személyes tanácsadás átalakulásáról beszélgettünk.
Közel 140 millió forintot kapott a magyar tisztségviselő, miközben már gyanús kifizetések miatt vizsgálódtak utána
Két éve nyomoz a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt Koltay András volt médiahatósági elnök havi bruttó egymillió forintos Mathias Corvinus Collegiumtól kapott fizetése ügyében. A Nemzeti Nyomozó Iroda az eljárás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt a HVG-vel.
Szigorít a kormány: már félmillió forintos tartozás miatt is bajba kerülhetnek a magyar cégek
Már félmillió forint feletti, nem vitatott tartozás miatt is kérhető lenne egy cég felszámolása a kormány kedd este benyújtott csődtörvény-módosítása szerint, amely 2027. január 1-jétől csökkentené az eddigi egymillió forintos küszöböt. A hitelezőket megkárosító ügyletek megtámadására egy helyett két év állna rendelkezésre, a felszámolók pedig a cégből kimentett és visszaszerzett vagyon 12 százalékát kaphatnák meg díjként. A korábbi cégvezetők felelősségre vonását is megkönnyítenék, mert hosszú kényszertörlési eljárás esetén annak kezdetétől számolnák vissza a vizsgálható három évet. A tervezet a felszámolók felügyeletét is átalakítaná, és korlátozná, hogy egy felszámolóbiztos hány ügyet vihet egyszerre.
Kölcsönös feljelentésekkel áll a bál a győri városházán
Rendőrök jelentek meg a győri városházán, miután Hajtó Péter önkormányzati képviselő feljelentést tett a városvezetés és több, az önkormányzatnak dolgozó szakember ellen – közölte Facebook-bejegyzésében Pintér Bence, Győr Megyei Jogú Város polgármestere. Az ügy előzménye, hogy a polgármester gyanús megbízási szerződések miatt jelentette fel a korábbi fideszes képviselőt, aki aztán erre válaszul tett bejelentést a hatóságoknál.
Lépett a Moody's, ezúttal a bankok és a főváros került sorra
Stabilra javította az eddigi negatívról Budapest és több magyar bank osztályzati kilátását a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő.
Felszámolják az NKE tanárképző karát, Lannert Judit elmondta, mi vár a diákokra
A pedagógusképzés átalakításának részeként megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Kara, a diákok jövőjéről pedig már megkezdődtek az egyeztetések a kar hallgatói önkormányzatával – tudatta Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Költségvetési vitával folytatódik a parlamenti hét
Szerdán reggel kilenckor folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők az idei költségvetés módosításáról, a biztosítók szanálási keretrendszeréről, valamint környezetvédelmi, közlekedési és építésügyi javaslatokról tárgyalnak – napirenden szerepel az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság létrehozásához kapcsolódó törvénymódosítás is.
A tegnapi nap rövid összefoglalója:
- Az Európai Bizottság kedden a túlzottdeficit-eljárás következő lépését kezdeményezte Magyarországgal szemben, mert a testület szerint hazánk nem nem lépett eleget a túlzott hiány megszüntetésére. A javaslat nem jelent azonnali pénzügyi szankciót, elfogadása azonban új hiánycsökkentési pálya előírásához vezethet.
- Szintén tegnap több, a háztartásokat és a vállalkozásokat érintő törvényt fogadott el a parlament. Megszavazták a családi pótlék megduplázását, a legalacsonyabb öregségi nyugdíjak 120 ezer forintra emelését, az alacsonyabb keresetűek szja-terhének csökkentését és a kata kibővítését. Ezen kívül elfogadták a milliárdos vagyonokra kivetett adót is, a kötelező kamarai hozzájárulás pedig januártól megszűnik.
- Magyar Péter Kárpátalján tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel: a megbeszélésen a kárpátaljai magyarok jogai mellett a földgáz- és gázolajszállítások, az ukrán gáztárolók használata, valamint a vasúti összeköttetések és határátkelők fejlesztése is szóba került. A magyar kormány egymilliárd forint értékű segítséget jelentett be Ukrajnának, és további egymilliárd forintos támogatásról döntött a kárpátaljai magyarság számára.
- Újabb egészségügyi, oktatási és gazdasági törvényjavaslatokat is benyújtott a kormány. A tervek szerint nagyobb szerepet adnának a szülőknek és az óvodavezetőknek az iskolakezdésről szóló döntésben, bővítenék a tankönyvválasztékot, és módosítanák az egészségügyi dolgozók foglalkoztatási szabályait. Ezen kívül megszüntetnék az új könyvek árkedvezményének korlátozását, és átalakítanák a csőd- és felszámolási eljárások szabályait is.
- Az MNB-ügyben a parlamenti vizsgálóbizottság elnöke Matolcsy György büntetés-végrehajtási intézetben történő meghallgatását kezdeményezte, a testület csütörtök délután dönthet a meghallgatás részleteiről, miután a bíróság a volt jegybankelnök letartóztatását február 23-ig meghosszabbította.
Végzetes hiba lenne betiltani az AI-t az iskolákban: nagy fordulat jöhet a magyar oktatásban
Programozható eszközként indult, amellyel lányok tanulhattak programozni, ma pedig iskolák, tankerületek és kormányzatok vásárolják éves licencben az imagi platformját, ahol a diákok biztonságosan használhatnak valódi AI-eszközöket. Az edtechcég a Brighteye és a Day One Capital friss tőkéjével elsősorban a középiskolásokra, a munkavállalásra való felkészítésre és az AI magabiztos használatára összpontosít. Pálfi Dóra alapító szerint a programozási szintaxis helyett egyre inkább a gondolkodás számít, ezért a probléma pontos megfogalmazását és a kritikus gondolkodást kell fejleszteni. A szakértő, aki AI & Digital Transformation konferenciánk egyik kiemelt előadója lesz csütörtökön, úgy véli, az AI-t nem betiltani kell, hanem a számológéphez hasonlóan vele és nélküle is tanítani. Itthon is elindult a változás, hiszen edtechalapítók és oktatási szakértők egy csoportjával irányelveket dolgoztak ki az AI oktatási használatáról, és a minisztérium jelezte, hogy az egyeztetés eredményét a szabályozás alapjának tekinti majd.
Velkey: jogászok fogják megvizsgálni Orbán Viktor utazásait, akár feljelentés is elképzelhető
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