Programozható eszközként indult, amellyel lányok tanulhattak programozni, ma pedig iskolák, tankerületek és kormányzatok vásárolják éves licencben az imagi platformját, ahol a diákok biztonságosan használhatnak valódi AI-eszközöket. Az edtechcég a Brighteye és a Day One Capital friss tőkéjével elsősorban a középiskolásokra, a munkavállalásra való felkészítésre és az AI magabiztos használatára összpontosít. Pálfi Dóra alapító szerint a programozási szintaxis helyett egyre inkább a gondolkodás számít, ezért a probléma pontos megfogalmazását és a kritikus gondolkodást kell fejleszteni. A szakértő, aki AI & Digital Transformation konferenciánk egyik kiemelt előadója lesz csütörtökön, úgy véli, az AI-t nem betiltani kell, hanem a számológéphez hasonlóan vele és nélküle is tanítani. Itthon is elindult a változás, hiszen edtechalapítók és oktatási szakértők egy csoportjával irányelveket dolgoztak ki az AI oktatási használatáról, és a minisztérium jelezte, hogy az egyeztetés eredményét a szabályozás alapjának tekinti majd.