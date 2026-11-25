Új elektromos autó, hőszivattyú miatt kell bővíteni? Akkor gyorsan!
2027 januárjától a rendszerhasználati díjak mellett a villamosenergia-hálózathoz való csatlakozás díjai is változnak. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozata alapján
a kis- és középfeszültségű hálózatra vételezési céllal csatlakozóknál 50 százalékkal nő a csatlakozási alapdíj, valamint a közcélú vezeték díja.
A legtöbb háztartást érintő kisfeszültségű kategóriában az alapdíj nettó 3900-ról 5850 forintra emelkedik amperenként, áfával számolva ez a jelenlegi 4953 forint helyett 7429,5 forint minden díjköteles amper után.
Azonban a díjelemés a már bekötött háztartásoknak önmagában nem jelent újabb fizetnivalót, mert a csatlakozási díj egyszeri költség, amely csak új bekötésnél vagy a meglévő hálózati kapacitás bővítésekor merülhet fel. Tipikus eset, amikor egy család hőszivattyút vagy elektromosautó-töltőt telepít, és ezek működtetéséhez már nem elegendő az ingatlan rendelkezésére álló teljesítmény.
Ugyanakkor új bekötésnél vagy bővítésénél a különbség néhány tíz ampernél is százezres nagyságrendű lehet. Ha például egy ingatlan jelenlegi, egyfázisú 32 amperes csatlakozását háromszor 32 amperre bővítik, összesen 64 amper többlettel kell számolni. Ennek alapdíja bruttó 316 992 forintról 475 488 forintra emelkedik.
UGYANAZÉRT A TELJESÍTMÉNYBŐVÍTÉSÉRT EBBEN AZ ESETBEN KÖZEL 160 EZER FORINTTAL KELL TÖBBET FIZETNI.
A végső számla ráadásul ennél magasabb is lehet: a mérőhely szabványosítása, az ingatlan vezetékeinek átalakítása és a villanyszerelő munkadíja külön költségként jelentkezhet.
A hatályos díjalkalmazási rendelet továbbra is összesen 32 amperig biztosít csatlakozásialapdíj-mentességet. Három fázis esetén az amperértékeket össze kell adni, tehát a 3×16 amper összesen 48 amper. Egy legfeljebb 32 amperes csatlakozásról erre bővítve 16 amper után kell fizetni. A korábban rendelkezésre álló kapacitást ugyanakkor nem számlázzák ki újra. Ha például már 3×16 amperünk van, és 3×20 amperre bővítünk, a különbség 12 amper.
A cégeknél már milliókban mérhető
A nagyobb fogyasztóknál a csatlakozás feszültségszintje és műszaki kialakítása határozza meg, melyik díjtétellel kell számolni.
- A középfeszültségű hálózatra történő vételezési csatlakozás alapdíja például nettó 14 600-ról 21 900 forintra nő kilovoltamperenként.
- Egy közép/kisfeszültségű transzformátorállomás kisfeszültségű oldalára történő közvetlen csatlakozásnál a nettó díj 12 400-ról 18 600 forintra emelkedik kilovoltamperenként.
Vegyünk egy egyszerű esetet: ha a beruházáshoz 500 kilovoltamperes új, díjköteles középfeszültségű csatlakozást igényelnek, annak
alapdíja nettó 7,3 millió helyett 10,95 millió forint lesz, tehát pár hét eltéréssel ugyanaz a beruházás 3,65 millió forinttal kerül többe.
Itt kapcsolódik össze a mostani változás a rendszerhasználati díjak átalakításával: bár egy új üzem vagy bővülő telephely a későbbi áramfogyasztásánál kedvezőbb hálózati díjakkal találkozhat januártól, maga a beruházás elindítása többe kerül majd – az alacsonyabb rendszerhasználati költség és a drágább csatlakozás egyszerre is érintheti ugyanazt a vállalkozást. A nap végén a kettő egyenlege dönti majd el, hogy a mostani díjváltozásokkal mely cégek járnak jól vagy rosszul. Az egyszeri többletköltséget az egyik cég viszonylag hamar visszanyerheti a későbbi megtakarításon, a másiknál viszont hosszabb ideig terhelheti a beruházás megtérülését.
A nagyfeszültségű fogyasztóknál további változás, hogy
a csatlakozási küszöbdíj nettó 1 millióról 1,5 millió forintra nő megavoltamperenként.
A hálózati csatlakozást saját beruházásban megvalósítóknál ugyancsak nettó 1 millióról 1,5 millió forintra emelkedik a megavoltamperenként fizetendő minimumdíj – vagyis az érintett beruházó attól még nem mentesül minden hálózati befizetés alól, hogy a csatlakozáshoz szükséges beruházást maga valósítja meg.
A méterek is többe kerülnek
Egy már megépült, megfelelő kábelezéssel ellátott ingatlannál a bővítés leginkább az igényelt kapacitásról szólhat. Egy új építési teleknél vagy a meglévő hálózattól távolabb fekvő telephelynél viszont a vezetéket is biztosítani kell a csatlakozás helyéig.
Januártól a közcélú vezeték telepítési díja is megemelkedik:
- Kisfeszültségű hálózat építésénél a szabadvezeték maximális díja nettó 5300-ról 7950 forintra, a földkábelé 8500-ról 12 750 forintra nő méterenként.
- Középfeszültségű esetén a szabadvezetékeknél 7600-ról 11 400-ra, a földkábelé pedig 10 100 forintról 15 150 forintra nő.
Nem minden megépített méter után kell azonban fizetni:
kisfeszültségen, legfeljebb 32 amperes csatlakozási igénynél szabadvezetékből 100, földkábelből 50 méterig jár mentesség. Ennél nagyobb teljesítményigénynél a díjmentes hossz 50, illetve 25 méter.
A vezetékdíjat az e határok feletti szakasz után kell megfizetni.
A napelemes háztartásoknál közben külön szabályra is figyelni kell: ha a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) igényelt betáplálási teljesítménye nem haladja meg a már rendelkezésre álló vételezési teljesítményt, a rendelet szerint nem kell csatlakozási díjat fizetni. Az emelésből tehát nem következik, hogy minden új napelemes rendszerhez automatikusan magasabb csatlakozási számla tartozik.
Miért emelnek?
A MEKH indokolása szerint az érintett csatlakozási alapdíjak és vezetékdíjak 2016 óta gyakorlatilag változatlanok, miközben a hálózatépítés költségei emelkedtek, emiatt a befizetések egyre kisebb részét fedezték a szükséges beruházásoknak. A hivatal számítása alapján az alapdíjaknál a kezdeti, nagyjából 35 százalékos költségfedezet átlagosan 16 százalékra esett vissza, amit a mostani emelés 24 százalékra növel. A vezetékdíjaknál a jelenlegi 17,5 százalékos fedezettség 26 százalékra emelkedik. (Ezek az érintett csatlakozásokra számított átlagok, az egyes beruházásoknál ettől eltérő arányok adódhatnak.)
Ugyanakkor az ötvenszázalékos díjemelés után sem az érintett csatlakozók fizetik meg a szükséges hálózatfejlesztések teljes költségét
– a fennmaradó rész megtérüléséhez a fogyasztók a rendszerhasználati díjakon keresztül is hozzájárulnak.
A két díjrendszer ezért összefügg: amit a csatlakozó egyszer már megfizetett, azt a hálózatüzemeltető nem számolhatja el újra a rendszerhasználati díjakban tőkeköltségként és értékcsökkenésként. A magasabb csatlakozási befizetések így a MEKH szerint középtávon mérsékelhetik a hálózati díjakat.
Címlapkép forrása: Godong via Getty Images
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