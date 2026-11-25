MTI 2026. november 25. 21:29

A kedvezőtlen időjárás miatt szerda este több autóbuszjárat forgalmát kellett korlátozni Budapesten és az agglomerációban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán. A 13-as, a 22-es, a 22A, a 222-es és a 219-es busz egyes szakaszokon egyáltalán nem jár, ez főként Diósdot és Budakeszit érinti. A 110-es, a 112-es, a 128-as, a 129-es, a 137-es és a 155-ös járat terelt vagy rövidített útvonalon közlekedik, ezért több megállót kihagy. Az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a változásokról.