Mennyi hamis árut foglalnak le, mekkora értéket képviselnek ezek a termékek, és mi lesz a sorsuk? Erről kérdeztük közérdekű-adatigénylésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), a 2024-es a 2025-ös és 2026 eddig eltelt időszakára vonatkozóan.
A NAV öt kategóriába rendezve küldte meg a lefoglalások és megsemmisítések adatait: elektronikai eszközök, kozmetikumok, ruházati termékek és kiegészítők, játékok, valamint mosószer és sampon szerepelt a Portfolio-nak küldött adatokban.
A lefoglalt áruk együttes, hatóság által közölt értéke a három időszakban 23,2 milliárd forint volt.
2024 és 2025 között a játékoknál látványos változás történt: tavalyelőtt 36 587, tavaly 294 608 darabot foglaltak le, vagyis több mint nyolcszorosára nőtt a mennyiségük. Közölt értékük kisebb mértékben, 111,9 millióról 140,1 millió forintra emelkedett.
Ruházati termékekből és kiegészítőkből szintén többet foglaltak le: számuk 228 039-ről 318 456-ra nőtt. Értékük 5,43 milliárdról 3,35 milliárd forintra csökkent.
2025-ben a kozmetikumok érték a legtöbbet: a lefoglalt 154 664 termékhez 3,62 milliárd forint tartozott, az éves összérték csaknem fele. Egy évvel korábban ebben a kategóriában 123 017 termék és 2,66 milliárd forint szerepelt.
Az öt kategória együttes lefoglalási értéke 2024-ről 2025-re csaknem 23 százalékkal mérséklődött.
|
Lefoglalt termékek és értékük
|
Kategória
|
2024 (Ft)
|
2025 (Ft)
|
2026, részidőszak (Ft)
|
Elektronikai eszközök
|
834 304 842
|
187 343 677
|
2 342 252 974
|
Kozmetikumok
|
2 655 642 886
|
3 617 956 686
|
289 250 472
|
Ruházati termékek és kiegészítők
|
5 432 652 817
|
3 351 352 406
|
3 229 019 332
|
Játék
|
111 886 709
|
140 058 046
|
470 137 999
|
Mosószer, sampon (liter)
|
457 187 784
|
19 603 043
|
54 922 161
|
Összesen
|
9 491 675 038
|
7 316 313 858
|
6 385 582 938
|
Forrás: Portfolio, NAV. A 2026-os adatok zárónapját a hatóság nem közölte.
A 2026-os adatokban is a ruházati termékek és kiegészítők képviselik a legnagyobb értéket: 195 423 darab mellett 3,23 milliárd forint szerepel. Mögöttük azonban már az elektronikai eszközök következnek, 41 673 darabbal és 2,34 milliárd forinttal.
Az elektronikai eszközök idei részidőszaki értéke már külön-külön a 2024-es és a 2025-ös teljes éves adatot is meghaladja. Ebben a kategóriában 2024-ben 38 082 darabot foglaltak le, 834,3 millió forint értékben, 2025-ben pedig 7082 darabot, 187,3 millió forint értékben.
A ruházat és az elektronika együtt a 2026-ra közölt lefoglalási érték több mint 87 százalékát adta. Darabszámban a játékok vezettek: ezekből 203 287 szerepel az idei kimutatásban.
A megsemmisített termékek közölt értéke 2024-ben 1,18 milliárd forint volt. Ennek legnagyobb részét a ruházati termékek és kiegészítők adták: ebből a kategóriából 39 478 darabot semmisítettek meg, 874,6 millió forint értékben. Kozmetikumokból 5962 darab, 184,7 millió forint értékű termék megsemmisítése szerepel a táblázatban.
2025-ben a megsemmisített áruk együttes értéke 20,88 millió forint volt. A ruházati termékek és kiegészítők közül 2205 darabot semmisítettek meg, 12,82 millió forint értékben, mosószerből és samponból pedig 6751 litert, 6,84 millió forint értékben.
A 2026-os részidőszakban 6,65 millió forint volt a megsemmisített termékek értéke.
Az adatigénylésünk arra is kitért, mennyi lefoglalt hamisítványt ajánlottak fel karitatív célra.
A NAV válasza szerint az érintett termékkörnél ezt kizárja a törvény.
A hatóság az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvényre hivatkozott. Tájékoztatása szerint a szerzői jogi és iparjogvédelmi jogsértések, valamint az ezekkel szorosan összefüggő, a válaszban felsorolt jogsértések miatt elkobzott dolgok nem használhatók fel közérdekű célra.
A NAV az adatok összeállításáról is közölt részleteket. A hatóság nyilvántartási rendszereiben nem végezhető jogsértés szerinti szűrés, ezért kézzel válogatták ki a szellemi tulajdonjogot sértő termékeket. A NAV körülbelül 99 százalékos pontosságúnak minősítette a megküldött kimutatást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor
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