Az erős forgalom és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az ország több forgalmas útszakaszán, köztük az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M4-es autóúton is jelentős torlódásokra kell számítani. A közlekedést emellett több baleset, útépítés és egy váratlan hídlezárás is nehezíti.

A főváros felé tartókat és a tranzitforgalmat egyaránt érintik a lassulások. Lépésben halad a sor az M1-es autópályán és az 1-es főúton Tatabánya és Budapest között, az M3-ason Gödöllő és Bag térségében, továbbá az M4-es autóúton Szolnok és Kisújszállás között. Ugyancsak feltorlódtak a járművek az M0-s autóút déli és keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban.

A helyzetet több baleset is súlyosbítja, amelyek miatt sávlezárásokra kell készülni.

Az M31-es autópályán, az M3-as felé vezető oldalon több jármű ütközött össze a 7-es kilométernél, ahol jelenleg csak a belső sáv járható.

Hasonló a helyzet az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán is, ahol Kenderesnél, a 142-es kilométernél történt karambol, így ott is csupán a belső sávon halad a forgalom.

Szintén baleset akadályozza a közlekedést az M0-s autóút déli szektorában, Törökbálint térségében, ahol az M1-es felé vezető oldalon, a 3-as kilométernél a járműveket a két külső sávra terelik.

Az 51-es főúton utazóknak a 22-es kilométernél, a taksonyi és a bugyi elágazásnál érdemes megnövekedett menetidővel számolniuk. Ezen a szakaszon körforgalmat építenek, ezért a forgalmat váltakozó irányban engedik át, ami napközben folyamatos torlódást okoz.

Eközben Csongrád-Csanád megyében a felgyülemlett uszadék miatt teljes egészében le kellett zárni a Csongrád és Csépa közötti pontonhidat. Az erre közlekedők a legközelebbi biztonságos átkelési lehetőséget a 451-es főút szentesi hídjánál találják.

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