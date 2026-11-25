Tizennégy meghatározó kereskedelmi partnerére vetne ki új vámokat a Trump-adminisztráció, hogy visszaszorítsa a strukturális ipari túlkapacitást. Az Egyesült Államok Külkereskedelmi Képviselőjének Hivatala nyolchónapos vizsgálat után jelentette be a lépést, amely Kína mellett olyan szoros szövetségeseket is érint, mint az Európai Unió, Japán és Dél-Korea. A legsúlyosabb terhek Pekinget sújtják, a kínai árukra javasolt húszszázalékos vám ugyanis hozzáadódik a Donald Trump első elnöki ciklusában kivetett, nagyjából huszonöt százalékos tételekhez. Az uniós termékeknél az új vámok nem léphetik át a kétoldalú megállapodásban rögzített tizenöt százalékos plafont, ezért elsősorban az ennél alacsonyabb vámmal érkező európai áruk terhe nőhet. Az intézkedések társadalmi egyeztetés után, várhatóan januárban lépnek életbe, Washington pedig nem számít kínai ellenlépésekre.

A Trump-adminisztráció tizennégy meghatározó kereskedelmi partnerével szemben javasolt új vámokat a strukturális ipari túlkapacitás visszaszorítása érdekében. Az Egyesült Államok Külkereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) egy nyolc hónapig tartó, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáló eljárás után jelentette be a lépést. A legszigorúbb terhek Kínát sújtják majd, amelyet Washington azzal vádol, hogy olcsó tömegcikkekkel – például acéllal, elektromos járművekkel és napelemekkel – árasztja el a világpiacot, de az intézkedés olyan szoros szövetségeseket is érint, mint az Európai Unió, Japán vagy Dél-Korea – számolt be a Reuters.

A tizenhat partnerre kiterjedő vizsgálat végén az amerikai kormányzat Kína és az EU mellett Banglades, Dél-Korea, India, Indonézia, Japán, Kambodzsa, Malajzia, Szingapúr, Svájc, Tajvan, Thaiföld és Vietnám termékeire javasolt védővámokat.

A szintén vizsgált Mexikó és Norvégia esetében az eljárás még nem zárult le, így ők egyelőre mentesülnek a szankciók alól. Washington indoklása szerint az érintett államok állami támogatásokkal és a piaci kereslettől elszakadt iparpolitikával mesterségesen tartják fenn a túltermelést. A vizsgálat arra a gyakorlatra is kiterjedt, hogy Kína délkelet-ázsiai országokba – például Vietnámba vagy Kambodzsába – telepíti át a gyártást a korábbi amerikai vámok kijátszására.

A legmagasabb tételekkel Pekingnek kell számolnia, a kínai árukra javasolt húszszázalékos vám ugyanis hozzáadódik a Donald Trump első elnöki ciklusa alatt kivetett, nagyjából huszonöt százalékos terhekhez. Ez az új tétel azonban nem halmozódik azokkal a 10–12,5 százalékos büntetővámokkal, amelyeket a kormányzat még júliusban rótt ki hatvan országra a kényszermunka elleni törvények hiányos betartatása miatt. Szakértők szerint a júliusi és a mostani intézkedések valójában Trump globális vámrendszerének újraépítését szolgálják, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága februárban megsemmisítette a korábbi általános szabályozást.

Az új terhek ugyanakkor nem lépik át a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban rögzített felső határokat. Az Európai Unió, Japán, Dél-Korea és Tajvan esetében ez tizenöt százalékos, Malajziánál pedig tizenkilenc százalékos plafont jelent, míg az Indiához vagy Vietnámhoz hasonló, végleges egyezséggel nem rendelkező országokat a decemberi miami G20-csúcson ösztönözhetik megállapodásra. Kínát egy január 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünet védi, amely Trump második ciklusára húsz százalékban maximálja az új vámokat. A szankciók emellett nem vonatkoznak egy harmincmilliárd dollár értékű kínai importcsomagra sem, amelynél Washington éppen a terhek csökkentését mérlegeli.

Az európai exportőrök közül elsősorban azok számolhatnak magasabb amerikai vámteherrel, amelyek termékei ma az EU és az Egyesült Államok által kialkudott 15 százalékos plafonnál alacsonyabb vámmal jutnak be az amerikai piacra.

Washington a Reutersnek nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint tartaná magát a megállapodáshoz, így a plafon alá tartozó, már most is 15 százalékkal vámolt áruk terhe nem nőne tovább. Az új tételt a kényszermunka miatt júliusban kivetett vámokra sem számítanák rá. Az egyes európai termékekre jutó tényleges többletteher a végleges vámtételektől és a mentességek körétől függ. A döntés azért is fontos Brüsszelnek, mert az EU októberben még Washingtonnal közös nyilatkozatban vállalta, hogy fellép az ipari túlkapacitás ellen, most pedig maga is az emiatt javasolt amerikai vámok célpontjai közé került.

Az amerikai kormányzat nem számít pekingi válaszlépésekre, mivel a felek a stabilitásra törekednek. Ezt támasztja alá Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt heti eredményes találkozója, valamint a kínai ritkaföldfémek szállításában az elmúlt napokban elért előrelépés is. Peking ugyanakkor következetesen visszautasítja a túlkapacitásra vonatkozó vádakat, hangsúlyozva, hogy az exportjuk sikere a valós versenyelőnyükből fakad.

A tervezett intézkedések egy társadalmi egyeztetést és meghallgatást követően, várhatóan januárban lépnek életbe. A Trump-adminisztráció vámpolitikája belföldön is komoly vitákat vált ki, mivel részben hozzájárult a fogyasztói árak emelkedéséhez. A Reuters és az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a megkérdezett amerikaiak hatvankét százaléka támogatná a vámok eltörlésére irányuló törekvéseket.

Forrás: Reuters

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