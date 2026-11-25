A Trump-adminisztráció a napokban hozza nyilvánosságra annak a vizsgálatnak az eredményét, amely tizenhat jelentős kereskedelmi partner ipari többletkapacitását térképezte fel. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) az ügyre rálátó források szerint a termékek széles körére javasol majd újabb importvámokat, amelyek a Donald Trump második elnöki ciklusa alatt már kivetett terhekre rakódnak rá.
Az új intézkedések részben azokat a globális vámokat hivatottak pótolni, amelyeket az amerikai Legfelsőbb Bíróság még februárban semmisített meg. Az USTR ezt követően, márciusban indította el a most lezáruló eljárást az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján, párhuzamosan egy másik vizsgálattal, amely a kényszermunka elleni törvények betartatását ellenőrizte több tucat országban.
A kormányzat vámintézkedései eddig részben hozzájárultak az amerikai fogyasztói árak emelkedéséhez, a Reuters és az Ipsos közvélemény-kutatása szerint pedig a megkérdezettek 62 százaléka támogatná a vámok eltörlését.
A vizsgálatban az Európai Unió mellett Kína, India, Japán, Dél-Korea, Mexikó, Vietnám, Tajvan, Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Svájc, Norvégia, Szingapúr, Banglades és Kambodzsa érintett. A kiszivárgott információk szerint a vámtételeket országonként egyedileg szabják majd meg. Mexikó és Norvégia esetében várhatóan nem vezetnek be azonnali terheket, és a Fehér Ház tiszteletben tartja a már véglegesített kereskedelmi megállapodásokban rögzített felső határokat is.
Ez az EU, Japán és Dél-Korea esetében 15 százalékos, Malajziánál pedig 19 százalékos vámplafont jelent.
Ryan Majerus, az amerikai kereskedelmi minisztérium korábbi vezető tisztviselője szerint a kormányzat 15 és 25 százalék közötti vámtételeket javasolhat azokban az ágazatokban, ahol többletkapacitást állapítanak meg. Ezek a kulcsok hozzáadódnának a kényszermunka miatt indított vizsgálat nyomán már kivetett 10 vagy 12,5 százalékos vámokhoz. Felmerült egy olyan megoldás is, amely alacsonyabb tételekkel indulna, de a terhek automatikusan emelkednének, ha az adott ország nem tesz lépéseket a túltermelés visszafogására.
Washington elsősorban Kínát tekinti a globális ipari többletkapacitás fő forrásának, különösen az acél, az alumínium, az elektromos járművek, a háztartási gépek és a napelemek piacán.
Peking elutasítja a vádakat, és a saját versenyelőnyével magyarázza az exportadatokat. Az amerikai vizsgálat azokra a délkelet-ázsiai – például vietnámi, indonéziai és kambodzsai – kínai befektetésekre is kiterjedt, amelyek célja a korábbi amerikai vámok megkerülése volt a gyártás kiszervezésével.
Kína esetében a második elnöki ciklusban kivetett vámok felső határát jelenleg 20 százalékban maximálja egy január 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünet, amely az első ciklusban bevezetett, nagyjából 25 százalékos terheken felül értendő. Mivel az Egyesült Államok a kényszermunka miatti vizsgálat keretében már kivetett egy 12,5 százalékos vámot a kínai importra, a 20 százalékos plafon eléréséig jelenleg csak 7,5 százalékpontnyi mozgástér maradt. A korlátozások mellett a két nagyhatalom arról is tárgyal, hogy mindkét oldalon 30 milliárd dollár értékű, nem stratégiai jelentőségű importtermék vámját csökkentsék.
Forrás: Reuters
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