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Az új vezetőket Horváth Péter, a szaktárca tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára mutatta be a hivatal állománygyűlésén.

A szervezet élére kerülő Miklósi Ádám világszerte elismert etológus és az etorobotika egyik megteremtője, aki tudományos teljesítménye alapján a világ kutatóinak legfelső egy százalékába tartozik. Helyettese, Tapolcai János egyetemi tanár, a távközlés és a mesterséges intelligencia területének kiemelkedő szakértője és kutatója.

A kinevezésektől a minisztérium Magyarország kutatási és innovációs céljainak hatékonyabb támogatását várja.

Tanács Zoltán a váltás kapcsán hangsúlyozta, hogy „célunk, hogy a tudományos kiválóság és a kutatói tapasztalat sokkal nagyobb szerepet kapjon a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs források elosztásában, mint eddig.”

A tárcavezető a hivatal jövőbeli működésével kapcsolatos elvárásokat is megfogalmazta, kiemelve, hogy

adatalapú működést, mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézést, gyorsabb pályázatokat, kevesebb bürokráciát és erősebb nemzetközi kapcsolatokat szeretnénk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert