Matolcsy György hajlandó lenne személyesen megjelenni az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén, ha tiszteletben tartják az emberi méltóságát és az ártatlanság vélelmét. De feltételeket is szabott a korábbi jegybankelnök.

Matolcsy György személyesen is részt venne az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság nyilvános ülésén, ha a meghallgatás során tiszteletben tartják az emberi méltóságát és az ártatlanság vélelmét – közölte a Telexszel Bátki Pál, a letartóztatásban lévő volt jegybankelnök ügyvédje.

Bátki azt kéri, hogy a büntetés-végrehajtás mérlegelje, indokolja-e konkrét biztonsági kockázat a bilincs vagy a vezetőszár használatát. Ha igen,

Matolcsy azzal a feltétellel jelenne meg, hogy az érkezését és a távozását a kamerák látóterén kívül szervezik meg. A meghallgatáson elhangzottakról a sajtó szabadon tudósíthatna.

Az ügyészség korábban azt közölte, hogy Matolcsy bizottság elé állítására nincs törvényes lehetőség. Csőszi Attila, a testület elnöke ezért a csütörtöki ülésen azt javasolja majd, hogy a volt jegybankelnököt a büntetés-végrehajtási intézetben hallgassák meg. Matolcsy a november 5-i ülésre még azt üzente, hogy élni kíván a hallgatás jogával. A bíróság hétfőn újabb három hónappal meghosszabbította a letartóztatását.

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