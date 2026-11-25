A csökkenő árak lehetőséget adnak az árréskorlátozás megszüntetésére – írta Facebook-bejegyzésében Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A jegybank vezetője szerint a lépés élénkíti a versenyt, és középtávon alacsonyabb árakat eredményez.

A lépés élénkíti a versenyt és hozzájárul a piacok hatékony működéséhez, ami középtávon alacsonyabb árakat eredményez

– fogalmazott a jegybankelnök.

A bejegyzéshez mellékelt, októberi inflációs adatokat bemutató ábra szerint az érintett élelmiszercsoportok többségénél árcsökkenést mértek. A legnagyobb visszaesés a húskonzerveknél látható, de a vaj és vajkrém, a gyümölcsök, a sertéshús és a sajt ára is érdemben mérséklődött – a burgonya és az étolaj ugyanakkor drágult.

A megszólalás előzménye, hogy az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. A korlátozás az érintett élelmiszereknél legfeljebb 10, a drogériai termékeknél 15 százalékos árrést engedélyezett. A változás a kapcsolódó készletezési és saját márkás termékarányokra vonatkozó kötelezettségeket is eltörli, így a kereskedők az árképzés mellett kínálatuk kialakításában is nagyobb szabadságot kapnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter