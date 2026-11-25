Jogászok bevonásával vizsgálja át a Külügyminisztérium azokat az iratokat, amelyek szerint tíz év alatt 327 repülésre 4,8 milliárd forintot költöttek el. Velkey György László parlamenti államtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy indokolt esetben ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést.

Az MTI tudósítása alapján Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti álltamtitkára azt mondta szerda reggel a Kossuth Rádióban, hogy

a tíz év alatt 327 repülésre elköltött 4,8 milliárd forint kapcsán a tárca jogászokkal fogja átvizsgálni a dokumentumokat.

Amennyiben olyan költéseket találnak, amelyek ezt indokolják, ismeretlen tettes ellen feljelentést fognak tenni - tette hozzá.

Elmondása szerint a külügy által finanszírozott utazásokon felül többször magánrepülőgépeket vagy honvédségi járműveket vettek igénybe. Az államtitkár szerint a korábbi miniszterelnök hatalmas összegeket költött el személyes hobbija, a futball élvezetére is, hiszen "adófizetői pénzekből járt meccsekre, (…) világbajnokságokra, ahol szintén luxusszállodákban szállt meg".

A beszélgetésben Velkey megemlítette, hogy 2015 után először járt magyar miniszterelnök Kárpátalján. Elmondta, hogy az ukrán fél elkezdte megtenni a szükséges lépéseket a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait garantáló törvények végrehajtása ügyében. Ezzel együtt

a magyar kormány a folyamat gyorsítását kérte

– emelte ki.

A tárca átvilágításáról beszámolva közölte, hogy az iratmegsemmisítés ellenére megmaradt és megmentett dokumentumokból folyamatosan tárnak fel ügyeket, így Orbán Viktor testvére, Orbán Áron levelezését is, aki a gyanú szerint vietnámi konzulátusokon keresztül intézett ügyeket cégeinek. A lélegeztetőgép-beszerzések kapcsán feljelentést tettek a túlárazott és sokszor használhatatlan gépek miatt, míg folyamatos vizsgálat tárgya a csádi misszió, amelyben Orbán Gáspár - a korábbi miniszterelnök fia - indokolatlanul, már-már magas rangú állami vezető szerepében vett részt, emellett az orosz kötődések vizsgálata is tart - jelezte.

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