A lánc első új izlandi egysége Reykjavíkban, egy benzinkúton kap majd helyet. Az étteremben a hagyományos, beülős vendégtér mellett autós kiszolgálás (drive-through) is működik majd. A tervek szerint

2032-ig összesen öt Burger King nyílik meg országszerte.

A márka visszatérését egy újonnan megkötött franchise-megállapodás teszi lehetővé, amelynek révén az 1954 ehf. nevű helyi vállalat szerezte meg az országos üzemeltetési jogokat. A cég mögött az N1 izlandi üzemanyag-kiskereskedelmi lánc, valamint a helyi vendéglátóiparban komoly tapasztalattal rendelkező üzletember, Skúli Gunnar Sigfússon áll.

Magnús Hafliðason, az N1 vezérigazgatója a bejelentés kapcsán kiemelte, hogy az izlandiak többsége jó szívvel emlékszik a lánc korábbi jelenlétére, míg mások külföldi utazásaik során kedvelték meg a márkát.

A helyiek körében a Burger King iránt jóval nagyobb a nosztalgia, mint a szigetországból 2009-ben kivonult McDonald's esetében.

A cégvezető a lánc védjegyének számító, nyílt lángon sütött Whopper szendvicsek mellett a stabil munkavállalói csapat felépítését, valamint a helyszíni és a digitális ügyfélkiszolgálás fontosságát hangsúlyozta.

Az 1954-ben alapított, ma már több mint 120 országban húszezernél is több éttermet működtető Burger King először 2004-ben jelent meg Izlandon. A lánc akkor két éttermet nyitott az országban, ám a gazdasági válság idején, 2008. december 30-án mindkét egységét bezárta.

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