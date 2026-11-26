Emelte irányadó kamatát a dél-koreai jegybank, a vártnál erősebb gazdasági növekedés és a továbbra is cél felett alakuló infláció miatt szigorítva monetáris politikáján. A Bank of Korea egyúttal jelentősen javította gazdasági előrejelzéseit, és 2027-re már 4,1 százalékos növekedéssel számol.

A Bank of Korea monetáris tanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal, 3,25 százalékra emelte az alapkamatot. Ez 2024 októbere óta a legmagasabb kamatszint. A jegybank júliusban és augusztusban is kamatot emelt, októberben azonban változatlanul hagyta a rátát.

A döntést a gazdasági növekedés erősödése, a tartós inflációs nyomás és a pénzügyi stabilitási kockázatok indokolták.

A jegybank közleménye szerint az infláció várhatóan még hosszabb ideig a célérték felett marad, ezért további szigorítás lehetősége is fennáll. Sin Jongho jegybankelnök a döntést ismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a kamatemelés egyszerre megelőző lépés és válasz az infláció emelkedő trendjére. Hozzátette, hogy a fogyasztói árindex várakozásaik szerint csak 2028 körül tér vissza a jegybanki célhoz.

A dél-koreai fogyasztói árak októberben éves összevetésben 2,8 százalékkal emelkedtek, ami ugyan alacsonyabb a szeptemberi 2,9 és az augusztusi 3,1 százaléknál, de továbbra is meghaladja a jegybank 2 százalékos célját. Az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció ugyanakkor 2,8 százalékra gyorsult a szeptemberi 2,7 százalékról. A jegybank szerint a közel-keleti geopolitikai feszültségek, valamint a magas olajárak szintén felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek.

A gazdasági teljesítmény ugyanakkor a vártnál kedvezőbben alakult. A dél-koreai gazdaság az első kilenc hónapban 3,6 százalékkal bővült, miközben a mesterséges intelligencia által hajtott félvezetőipari fellendülés jelentősen növelte az exportot. A jegybank gazdasági előrejelzésében a 2026-os növekedési prognózist 3,9 százalékra emelte, míg 2027-re 4,1 százalékos GDP-bővülést vár a korábban jelzett 2,9 százalék helyett.

Az idei évre vonatkozó előrejelzést ugyancsak 3,9 százalékra javította. Sin Jongho közölte, hogy a nominális GDP az idén várhatóan meghaladja a 3000 billió vont, szemben a tavalyi 2676 billió vonnal. Elmondása szerint

a félvezetőipari vállalatok működési nyeresége megközelítheti a 700 billió vont, ami jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a nemzeti jövedelem emelkedéséhez.

A jegybankelnök szerint a félvezetőipar kiemelkedő teljesítménye az ország potenciális növekedési ütemét is emelheti. A Bank of Korea új becslését várhatóan a jövő hónapban teszi közzé. A kedvező makrogazdasági folyamatok mellett a jegybank a lakossági fogyasztás gyengülésére is felhívta a figyelmet. A jegybank az idei fogyasztásnövekedési előrejelzését 2,1 százalékról 1,8 százalékra csökkentette.

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