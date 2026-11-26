A tejiparban éppen akkor kell több évre, sokszor évtizedekre szóló beruházási döntéseket meghozni, amikor a gazdasági és piaci bizonytalanság ezt különösen kockázatossá teszi. Az elmúlt időszakban egymást érték az ágazatot érzékenyen érintő válságok, a 100 százalékban magyar tulajdonú Tolnatej azonban mégsem állította le a fejlesztéseket, és jelenleg mintegy 9 milliárd forintos beruházási programot hajt végre. A hazai tejipar egyik legnagyobb szereplőjénél napelempark épül, tovább halad az automatizáció, új technológiák érkeznek a sajtgyártásba, a nagyobb feldolgozottságú savótermékek pedig új növekedési lehetőséget nyithatnak. Koller Attilával, a Tolnatej vezérigazgatójával és Boros Zoltánnal, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának nagyvállalati ügyfelekért felelős igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan lehet ilyen piaci viszonyok között fejleszteni, és milyen irányba mozdulhat el a magyar tejipar a következő években.

A Covid óta gyakorlatilag nem volt olyan időszak, amikor kiszámítható feltételek között működhetett volna a hazai tejipar. Az energiaárak megugrása, a munkaerőhiány, az erősödő importnyomás és a folyamatos piaci bizonytalanság újabb és újabb alkalmazkodásra kényszerítette az ágazat szereplőit. „Az elmúlt öt-hat évben folyamatosan olyan változásokkal kellett szembenéznünk, amelyekre beruházásokkal kellett válaszolni” – mondta el a Portfolio-nak Koller Attila, a Tolnatej vezérigazgatója.

Koller Attila - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A tejipar ráadásul olyan ágazat, ahol a működés eleve kevés mozgásteret hagy. A tej romlandó élelmiszer, a feldolgozás jelentős része hőkezelést igényel, az alapanyagot és a késztermékek nagy részét pedig folyamatosan hűteni kell. Egy tejüzem termelését ezért nem lehet egyik pillanatról a másikra visszafogni, leállítani vagy más üzemmódra átállítani, ha megváltoznak a piaci körülmények. A technológiai folyamatok, a hűtési lánc és az élelmiszer-biztonsági követelmények együtt jóval kötöttebb működést jelentenek.

Negyven éve bővül a szekszárdi üzem

A Tolle és a Cirmi márkákról ismert Tolnatej története 1955-ig nyúlik vissza, amikor létrejött a cég jogelődje, amely kezdetben tíz környékbeli kisüzemet fogott össze. A szekszárdi üzemet 1983-ban adták át, akkoriban korszerűnek számító, nagy kapacitású zöldmezős beruházásként. A gyár indulásakor évente nagyjából 90 millió liter tejet dolgoztak fel, tavaly viszont már közel 260 milliót. A telephely közben folyamatosan fejlődött, a korábbi gyártóterek új funkciót kaptak, korszerűbb technológiák érkeztek, 2021-ben pedig új sajtüzem épült, majd új érlelő- és továbbfeldolgozó kapacitásokkal bővült.

A cég ma a sajtok mellett UHT- és ESL-tejet, joghurtokat, tejfölt, vajkrémeket és más tejtermékeket is gyárt, legismertebb termékei közé azonban továbbra is a Tolle trappista tartozik.

A vállalkozás Magyarország legnagyobb félkeménysajt-gyártója, árbevétel alapján pedig a hazai tejipar második legnagyobb szereplője. A Tolnatej menedzsmenttulajdonú vállalat, ahol több generáció dolgozik együtt. Koller Attila 2006-ban vette át édesapjától, Koller Ferenctől a napi operatív irányítást. Koller Ferenc az igazgatóság elnökeként továbbra is aktív szerepet vállal a cég életében, miközben a működésbe már a család harmadik generációjának tagjai is bekapcsolódtak.

Sófürdőben a trappista sajtok a Tolnatej üzemében - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

„A történetünket nem egy-egy nagy ugrás írja le a legjobban, hanem inkább az, hogy a fejlesztések évről évre folytatódtak, és akkor is igyekeztünk technológiába fektetni, amikor a piaci környezet ezt kifejezetten nehézzé tette” – emelte ki a vezérigazgató. A mostani fejlesztések egy hosszabb beruházási folyamatra épülnek. A Tolnatej néhány éve

16 milliárd forintos programot hajtott végre, amelyből mintegy 1,5 milliárd forint jutott a beszállítói háttér fejlesztésére,

miközben a feldolgozási kapacitás és az automatizáció is bővült. A fejlődés a pénzügyi adatokban is jól látszik. A vállalat árbevétele 2021-ben mintegy 49,6 milliárd forint volt, 2025-re pedig közel 88 milliárd forintra nőtt. Közben a tárgyi eszközök állománya több mint megduplázódott, és 2025 végére meghaladta a 20 milliárd forintot.

Mindez úgy történt, hogy nagyvállalati státusza miatt a cég hosszú éveken keresztül nem férhetett hozzá érdemi fejlesztési támogatásokhoz. A beruházások ebben az időszakban sem álltak le, így a vállalat fejlesztési pályáját kevésbé határozták meg a pályázati ciklusok, mint sok kisebb élelmiszeripari szereplőét.

Most dől el, milyen beruházások viszik tovább a céget

A Tolnatej jelenleg nagyságrendileg 9 milliárd forintos beruházási programon dolgozik, amelyhez a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének feldolgozóüzemek komplex fejlesztését célzó konstrukciójában mintegy 4,5 milliárd forint támogatást nyert el.

Az automatizált gyártósoron egy ipari robotkar mozgatja a sajtokat - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Koller Attila úgy látja, ritkán adódik olyan helyzet, amikor egyszerre áll rendelkezésre ekkora fejlesztési lehetőség, miközben a gazdasági környezet ennyire bizonytalan. A beruházások saját forrásigénye jelentős, a döntéseket pedig úgy kell meghozni, hogy senki nem tudja pontosan, milyen energiaárakkal, kereslettel vagy finanszírozási feltételekkel szembesül majd néhány év múlva. „Nagyon nehéz olyankor megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, amikor egyik piaci turbulenciából kerülünk a másikba. Ugyanakkor, aki hosszú távon működni akar, annak előre kell mennie, és fejlesztenie kell” – fogalmazott.

Banki oldalról az látható, hogy a legnagyobb hazai tejfeldolgozók egy része pénzügyileg erősebb helyzetben vág neki ennek a beruházási ciklusnak, mint azt elsőre feltételeznénk. Boros Zoltán, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának nagyvállalati ügyfelekért felelős igazgatója szerint „a tíz legnagyobb hazai tejipari szereplő közül több jelenleg hitel nélkül gazdálkodik, és majdnem mindegyikről elmondható, hogy a kedvezőbb években olyan tőkét tudtak felhalmozni, amelyből jelentős fejlesztéseket is képesek saját forrásból finanszírozni”.

Ehhez jön hozzá a mostani támogatási program finanszírozási könnyítése. A megítélt támogatás fele bankgarancia mellett már előlegként lehívható, így a vállalatoknak kisebb összeget kell átmenetileg saját forrásból vagy hitelből megelőlegezniük. Boros Zoltán kiemelte, hogy több cégnél emiatt a bankhitel inkább biztonsági tartalékot jelent, mint a beruházás elsődleges finanszírozási forrását.

Boros Zoltán - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Önmagában a beruházás méreténél banki szempontból fontosabb, hogy milyen üzleti logika áll mögötte. Boros Zoltán szerint azok a fejlesztések indokolhatók a legkönnyebben, amelyek

javítják a hatékonyságot, növelik a hozzáadott értéket, erősítik az exportképességet vagy mérséklik a működési kockázatokat.

Az egymást követő válságok közben a bank és az ügyfél közötti hosszú távú bizalom szerepe is felértékelődött, ezért egy átmeneti visszaesés idején különösen fontos, hogy a finanszírozó a rövid távú mutatók mellett a vállalat hosszabb távú kilátásait is figyelembe vegye.

A Tolnatej és az MBH Bank együttműködése az elmúlt egy-két évben ismét szorosabbá vált. Jelenleg főként betéti oldalon dolgoznak együtt, a vállalat mezőgazdasági érdekeltségeinél pedig a bankcsoport hitelfinanszírozóként is jelen van, a következő nagyobb beruházások pedig tovább bővíthetik az együttműködést.

A napelemektől a robotcellákig építik át a termelést

A beruházások egyik legkézzelfoghatóbb iránya az energiahatékonyság javítása. A vállalat évente mintegy 24 millió kilowattóra villamos energiát használ fel, ami nagyjából tízezer átlagos magyar háztartás éves fogyasztásának felel meg. Ekkora felhasználás mellett már az energiaárak kisebb változása is érezhetően megjelenik a költségekben, ezért a saját energiatermelést is növelik. A befejezés előtt álló napelempark éves szinten a villamosenergia-fogyasztás közel 20 százalékát válthatja ki. Koller Attila ezt a vállalat méretéhez mérten nagyon fontos előrelépésnek nevezte.

A szekszárdi üzem madártávlatból, a gyártócsarnokokkal, a raktárral és a kiszolgálóépületekkel - fotó: Tolnatej

A munkaerőhiány közben az automatizációt is gyorsítja. Az üzemben három műszakban, hétvégén is folyik a termelés, több munkafolyamat pedig hűtött környezetben zajlik, és erősen ismétlődő. Ezeken a területeken a legnehezebb tartósan munkaerőt találni, ezért itt halad előre a leggyorsabban az automatizáció. Azokat a munkafolyamatokat, amelyeket érdemes és lehet robotizálni, fokozatosan gépekre bízzák. Az emberi munka így egyre inkább a nagyobb szakértelmet igénylő feladatokra koncentrálódhat – emelte ki a vezérigazgató. A csomagolóanyagok mozgatását, a palettázást és több üzemen belüli logisztikai folyamatot ma már automatizált rendszerek végzik.

Az UHT-tejek robotcellákban kerülnek raklapokra, a két párhuzamos csomagolósor pedig óránként akár 22 ezer dobozt is képes kezelni.

A sajtgyártásban ugyanakkor továbbra is szükség van tapasztalt szakemberekre. A tej összetételéhez folyamatosan hozzá kell igazítani a technológiát, a sajtkultúra kiválasztása pedig alapvetően befolyásolja a késztermék ízét és karakterét.

Újra magyar ementáli kerülhet a boltokba

A mostani beruházási program egyik legfontosabb eleme az ementáli típusú sajtok hazai gyártásának újraélesztése. Ehhez önmagában kevés egy új gyártósor üzembe állítása, az ementáli készítéséhez ugyanis speciális érlelési technológia szükséges.

fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A folyamat különböző hőmérsékletű érlelési szakaszokból áll, amelyek közül a melegebb periódusnak kulcsszerepe van a sajt jellegzetes lyukazottságának kialakulásában. Ezt hűvösebb érlelés követi, ezért a gyártáshoz több, egymástól függetlenül szabályozható érlelőkapacitásra van szükség.

A nagy feldolgozók beruházásainak hatása a gyárkapun túl is érzékelhető

Boros Zoltán szerint. A technológiai fejlesztések a beszállítói láncon keresztül a kisebb mezőgazdasági szereplőkre is hatnak, mivel a magasabb minőségi és hatékonysági elvárások idővel a termelői oldalon is új beruházásokat ösztönözhetnek.

Csak hazai tejből gyártanak, miközben nő az import

A Tolnatejnél ma is a hazai mezőgazdaságra épül az alapanyag-ellátás, több mint száz termelőtől, 11 megyéből vásárolnak tejet, és az elmúlt tíz évben egyszer sem kellett külföldi alapanyagot beszerezniük.

Naponta jellemzően 620–650 ezer liter tej érkezik a szekszárdi üzembe,

de volt olyan időszak, amikor ez a mennyiség elérte a 850 ezer litert. A beszállítókkal jellemzően éves szerződéseket kötnek, ami mindkét fél számára kiszámíthatóbb működést tesz lehetővé. Az úgynevezett extra minőségű tejért magasabb felvásárlási árat fizetnek, ami különösen a sajtgyártás szempontjából fontos, hiszen az alapanyag beltartalma és minősége közvetlenül megjelenik a késztermékben is.

Mindeközben a hazai boltok polcain egyre erősebb a külföldi termékek jelenléte. Koller Attila szerint az elmúlt három évben több mint 30 százalékkal nőtt az import tejtermékek aránya, egyes nagyobb feldolgozottságú kategóriákban pedig különösen erős a külföldi kínálat.

Dobozos UHT tejek haladnak az automatizált szállítószalag-rendszeren - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A helyzet egyik oka a hazai piac szerkezetében keresendő. Magyarországon viszonylag sok tejfeldolgozó osztozik egy kis piacon, miközben az élelmiszer-kiskereskedelem jóval koncentráltabb. Ez rontja a gyártók alkupozícióját, szűkíti a jövedelmezőséget, és végső soron azt a saját forrást is, amelyből új beruházásokat lehetne finanszírozni. A Tolnatej vezetője különösen kedvezőtlennek tartja azt a helyzetet, hogy az ország nyers tejet exportál, miközben magasabb feldolgozottságú késztermékeket hoz be külföldről. Boros Zoltán úgy látja, hogy ezen részben

a nagyobb koncentráció és a vertikális integráció segíthet, a kisebb szereplők számára pedig az együttműködés teremthet nagyobb piaci súlyt.

Az MBH Bank szakértője ezt „versengő kooperációként” írta le. A vállalatok megőrizhetik saját termékeiket és önállóságukat, miközben bizonyos területeken, például a beszerzésben vagy az értékesítésben közösen jelenhetnek meg nagyobb volumenben. Ez különösen a külpiacokon lehet fontos, ahol a méretgazdaságosság sokkal erősebben meghatározza, hogy ki tud tartósan versenyképes maradni.

A savó lehet a következő nagy dobás

A Tolnatej korábban az ESL-technológia hazai bevezetésében is úttörő szerepet vállalt. Az eljárás a hagyományos friss tejnél hosszabb eltarthatóságot tesz lehetővé hűtött körülmények között.

A következő nagyobb technológiai ugrás a savó további feldolgozásában jöhet. A sajtgyártás során naponta mintegy 400 ezer liter savó keletkezik, amelyből már jelenleg is demineralizált savóport gyártanak. Ennek jelentős részét külföldön értékesítik, többek között Kínában, más ázsiai piacokon és arab országokban. Egy újabb nagy lépést az ennél magasabb hozzáadott értékű savófehérje-termékek előállítása jelentheti.

Lassan megfordul a trend, és közel sem biztos, hogy a savó lesz a sajtgyártás mellékterméke, hanem egy magasabb hozzáadott értékű savótermék előállításának lesz szükséges velejárója a sajtgyártás

– mondta Koller Attila.

Egy ilyen technológia jelentős beruházást igényelne, ezért ezen a területen a banki finanszírozásnak is nagyobb szerep juthat. Már vizsgálják a fejlesztés lehetőségét, és a külpiaci értékesítéshez sem kellene teljesen új kapcsolatrendszert kiépíteniük, mivel a jelenlegi savópor-termékeket szinte teljes egészében exportálják.

A növekedéshez már kevés a magyar piac

A vállalat teljes árbevételének ma még mintegy 8–10 százaléka származik külpiacokról, ezt az arányt azonban jelentősen növelnék. A tej- és savóporokkal világpiaci jelenlétben gondolkodnak, a sajtokkal elsősorban Európában, az UHT-tejekkel, vajkrémekkel és más termékekkel pedig a régiós piacokon terjeszkednének tovább.

fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A hazai piac korlátozott mérete és az import növekvő súlya mellett Koller Attila szerint hosszabb távon azok a feldolgozók tudnak érdemben tovább nőni, amelyek külföldön is versenyképesek. Ehhez önmagában a nagyobb termelési volumen kevés. „Nem csak az árbevétel a lényeg. Az is számít, hogy a növekedés végül mennyi nyereséget hoz” – fogalmazott a vezérigazgató.

A Tolnatej mostani beruházási ciklusának tétje így egyre kevésbé az, hogy hány literrel több tejet képes feldolgozni a szekszárdi üzem. Sokkal fontosabb, hogy ugyanabból az alapanyagból mennyi értéket tud előállítani, milyen energia- és munkaerőigénnyel teszi ezt, és mekkora piacon képes végül eladni a termékeit.

A cikk megjelenését a MBH Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio