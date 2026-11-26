A belga, német és ír hatóságok vezetésével még 2024 novemberében indult vizsgálat a hálózat eddigi legátfogóbb eljárása volt. A kifogások olyan módszereket érintettek, mint a valótlan leárazások, a hamis vásárlói értékelések, a sürgető üzenetek és a kényszerített játékosítás (gamifikáció). Utóbbi azt jelentette, hogy a felhasználóknak például egy szerencsekereket kellett megpörgetniük ahhoz, hogy egyáltalán hozzáférjenek a piactérhez. A Temu most vállalta, hogy az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban elérhető felületeiről és hirdetéseiből eltávolítja ezeket a kényszerítő játékokat, valamint beszünteti a "majdnem elfogyott" típusú, pszichológiai nyomásgyakorlásra építő feliratokat.

Jelentősen tisztul az árazás és a fizetési folyamat is.

A platform a jövőben egyértelműen megkülönbözteti a valódi árcsökkentéseket azoktól az esetektől, amikor az árat csupán egy általános referenciaárhoz hasonlítják. Emellett a fizetés előtt pontosan feltüntetik az összes vonatkozó adót és díjat, a rendelés véglegesítéséhez pedig egy egyértelmű "megrendelés és fizetés" gombot vezetnek be. A Temu a környezetvédelmi adományozási programjával kapcsolatos állításait is pontosítja, illetve megfelelően alátámasztja.

A hamis vélemények visszaszorítása érdekében a vállalat egy automatikus szűrőrendszert állít munkába, amely még a közzététel előtt ellenőrzi a szövegeket. A vásárlók egy könnyen elérhető felületen jelenthetik majd a gyanús értékeléseket, továbbá pontos tájékoztatást kapnak a csillagos minősítések kiszámításának módjáról és a hozzászólások rangsorolásának elveiről.

A fogyasztói jogok érvényesítését segíti, hogy egyszerűbbé válik a vásárlástól való elállás és a termékek visszaküldése. A cég vállalta, hogy az elállási nyilatkozatot az EU és az EGT összes hivatalos nyelvén elérhetővé teszi, a visszatérítéseket pedig 14 napon belül feldolgozza. Emellett javítják az ügyfélszolgálat elérhetőségét is, így több kapcsolatfelvételi lehetőséget, telefonos ügyfélszolgálatot, valamint az összes hivatalos nyelven működő chatbotot biztosítanak a felhasználóknak.

A Temu arra is kötelezettséget vállalt, hogy a weboldal és az alkalmazás jövőbeli fejlesztései során is betartja ezeket az elveket. A nemzeti hatóságok szorosan ellenőrizni fogják a szabályok betartását, és amennyiben a vállalat megszegi a megállapodást, az érintett tagállamokban elért éves árbevételének legalább 4 százalékáig terjedő bírsággal sújthatják. A fogyasztóvédelmi eljárással párhuzamosan az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján is vizsgálatot folytat a piactérrel szemben a nem biztonságos és illegális termékek kiszűrésének hiányosságai miatt.

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