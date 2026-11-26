Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, múlt héten a kormányzat, a munkaadók és a munkavállalók képviselői megállapodásra jutottak a bérmegállapodásról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF). A megállapodást a felek (a kormányzat, illetve a munkaadói és munkavállalói oldal képviselői) ma írták alá.
Kármán András pénzügyminiszter a megállapodás aláírása után tartott beszédében kiemelte:
Magyarország eddigi legnagyobb minimálbér-emelésére került sor.
Azzal ugyanis, hogy az Országgyűlés ezen a héten elfogadta az adójóváírás új rendszerét, a minimálbér szja-terhe 9 százalékra csökken, magyarázta a miniszter. A minimálbér nettó összege így 17,2 százalékkal, vagyis 37 ezer forinttal emelkedik.
Arra az újságírói kérdésre, hogy sosem volt még olyan alacsony a garantált bérminimum minimálbérhez viszonyított előnye, mint amekkora a 2027-es bérmegállapodás alapján lesz, a pénzügyminiszter elmondta: a kormányzat számára a legfontosabb a legalacsonyabb keresettel rendelkezők jövedelmi helyzetének javítása; a legnagyobb szja-tehercsökkenés is a legalacsonyabb bérrel rendelkezőknél érvényesül.
Mi mennyivel nő?
A most aláírt megállapodás értelmében jövőre
a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékos növekedéssel 396 ezer forintra nő.
A két bérkategória emelésének mértéke a bruttó összegekre vonatkozóan forintban hasonló nagyságrendű: a bruttó minimálbér havi 24 200 forinttal, a garantált bérminimum pedig 22 800 forinttal emelkedik.
A nettó bérek jobban nőnek
A bruttó bérek emelésénél jóval nagyobb növekedést hoz a dolgozók kézhez kapott fizetésében a jövő évben hatályba lépő új adójóváírás, amit az Országgyűlés kedden szavazott meg. A jelenlegi általános szabályok szerint a munkavállalók bruttó béréből 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) vonnak le. Az új adójóváírás lényege, hogy a munkavállaló személyi jövedelemadóját közvetlenül csökkenti. A normál, 15 százalékos szja-kulcs nem változik, a kedvezmény azonban mérsékli a ténylegesen befizetendő adót. A szabályozás szerint a minimálbért meg nem haladó havi bér esetében az adójóváírás a bruttó munkabér 6 százaléka. Vagyis a minimálbér után fizetendő szja a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken.
A 347 ezer forintos bruttó minimálbérből így 251 575 forint nettó fizetés marad majd jövőre a munkavállalóknál. Ez a 2026-os 214 662 forintos nettó minimálbérhez képest havi 36 913 forintos növekedés, vagyis 17,2 százalékos nettó béremelkedés.
Vagyis a minimálbéresek kézhez kapott fizetése több mint kétszer akkora arányban emelkedik, mint a bruttó bérük.
A minimálbér feletti keresetek esetében a kedvezmény fokozatosan mérséklődik. A számítás során a minimálbér 6 százalékából le kell vonni a minimálbért meghaladó bér 6 százalékát. A minimálbér kétszeresénél így már egyáltalán nem jár adójóváírás, az e fölötti keresetek után a munkavállalók ismét a teljes, 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetik.
A garantált bérminimum esetében azonban szintén jelentős nettó béremelkedés következik be, bár az új adójóváírásból kisebb mértékben részesülnek az érintett munkavállalók, mint a minimálbéresek. A 396 ezer forintos bruttó garantált bérminimum mellett a nettó fizetés 281 220 forint lesz. Ez a 2026-os 248 178 forinthoz képest havi 33 042 forintos növekedést jelent, ami 13,3 százalékos nettó béremelkedésnek felel meg. A garantált bérminimumot keresők tehát a bruttó bérük 6,1 százalékos emelése mellett több mint kétszer ekkora nettó növekedést tapasztalhatnak.
A versenyszférára 5%-os általános bérajánlás vonatkozik
A minimálbér és a garantált bérminimum összegéről szóló megállapodás mellett a munkáltatói és a munkavállalói oldal 5 százalékos általános bérajánlást is megfogalmazott a versenyszférára. Ez a megállapodás egy másik fontos eleme: miközben a kötelező legkisebb bérek 7,5, illetve 6,1 százalékkal emelkednek, a versenyszféra egészére vonatkozó általános bérajánlás ennél mérsékeltebb növekedést irányoz elő.
Cikkünk frissül.
Címlapkép forrása: Portfolio
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