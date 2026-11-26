Huszonhárom intézmény és gazdasági társaság gazdálkodását, működését és feladatellátását világítja át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM). Az érintettek között szerepel a Nemzeti Színház, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ és a Petőfi Kulturális Ügynökség is; a vizsgálatok idején a szokásos működésen túlmutató, jelentősebb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz minisztériumi jóváhagyás szükséges.

Az ellenőrzések a 2022. január 1. és 2026. szeptember 1. közötti időszakra terjednek ki

– közölte a tárca.

A gazdálkodás mellett a szervezeti működést, a személyi viszonyokat és a szakmai feladatellátást is vizsgálják, valamint feltárják az esetleges szabálytalanságokat és működési kockázatokat. A minisztérium arra keres választ, hogy a korábbi gazdálkodási és szervezeti döntések az intézmények tényleges feladatait szolgálták-e. Ellenőrzik a vállalt kötelezettségek indokoltságát, a források felhasználását, a döntések ellenőrizhetőségét és a vezetői felelősség érvényesülését is.

A vizsgálat a kiadások jogszerűségén túl azok szükségességére és eredményességére is kiterjed: azt is értékelik, hogy az elköltött közpénz milyen eredményt hozott a közfeladatok ellátásában.

Az intézmények működése és szakmai feladatellátása az átvilágítás alatt folyamatos marad. A nagyobb pénzügyi vállalások előzetes jóváhagyását a tárca azzal indokolja, hogy a vizsgálatok lezárásáig ne szülessenek olyan döntések, amelyek megnehezítik a gazdálkodás felülvizsgálatát vagy a szükséges változtatásokat. A közlemény a vizsgálatok lezárásának határidejét és a jóváhagyáshoz kötött kötelezettségvállalások összeghatárát nem részletezi.

A most közzétett listán szereplő intézmények közül a Nemzeti Színház átvilágítását már augusztusban bejelentette Tarr Zoltán. Az akkori tájékoztatás szerint törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzést indítottak, Vidnyánszky Attila pedig jelezte együttműködési készségét.

Az átvilágításban érintett 23 szervezet:

Concerto Akadémia Nonprofit Kft.

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.

Thália Színház Nonprofit Kft.

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.

ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ

Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.

Monostori Erőd Nonprofit Kft.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Nemzeti Artista-, Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.

Pro Cultura Kft.

Erkel Színház Nonprofit Kft.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzeti Örökség Intézete

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