Környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi előírások megszegése miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az egyik nyíregyházi akkumulátoripari üzem ipari termelő tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.

Az MTI információi szerint az ügyben a helyi ipari parkban működő, elektromos autókhoz acéllemez tartóházakat gyártó német tulajdonú Boysen Battery Components Hungary Kft. érintett; a cég beszállítója a BMW debreceni gyárának is.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban vontak átfogó ellenőrzés alá egy 2025 óta a Nyíregyházi Ipari Parkban működő akkumulátoripari üzemet.

az üzem működése során megszegte a környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A hatóságok az üzem működésére kiadott egységes környezethasználati engedély tizenhét előírását illetően állapítottak meg szabálytalanságot, amely környezetszennyezést is okozott

- olvasható a közleményben.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a mintavételi eredmények alapján határérték feletti szennyezés volt kimutatható a felszín alatti vizekben, elsősorban alumínium, benzol, króm és nikkel, továbbá két légszennyező forrás határérték feletti kibocsátással üzemelt az illékony szerves anyagok és nitrogén-oxidok vonatkozásában. A szennyezés lokálisan jelentkezett, a város ivóvízvízbázisát nem érintette, a város levegőminőségében kedvezőtlen változást nem okozott - emelték ki.

A jogsértések miatt a megyei kormányhivatal 10 millió forint tűzvédelmi bírságot és 50 millió forint környezetvédelmi bírságot szabott ki a társaságra, egyúttal azonnali hatállyal felfüggesztette az üzemben az ipari termelő tevékenységet, elrendelte a tényfeltárás elvégzését, a szennyezést okozó technológiai folyamatok felderítését és a szükséges műszaki intézkedések megtételét - teszik hozzá a közleményben.

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