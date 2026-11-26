Büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, mert az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozott közbeszerzések során visszaélések megalapozott gyanúja merült fel. A rendőrség elrendelte a nyomozást, a részletekről azonban a miniszter a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem árult el többet. Az uniós helyreállítási alapot a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk enyhítésére hozták létre. Magyarország módosított helyreállítási tervét július közepén fogadták el az uniós pénzügyminiszterek, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé az ország számára.

Büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen az egészségügyi miniszter, az Európai Unió helyreállítási alapját érintő, közbeszerzések során tapasztalt visszaélések megalapozott gyanúja miatt.

A rendőrség a nyomozást elrendelte - írta Hegedűs Zsolt csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: a nyomozás érdekeire való tekintettel további részleteket egyelőre nem közölhet.

Az Európai Unió helyreállítási alapját (NextGenerationEU, röviden NGEU) többek között a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk enyhítésére hozták létre. Ennek központi eleme a helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF), amely vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket nyújt az uniós tagállamoknak a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő reformok és beruházások megvalósításához.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) július közepén fogadta el Magyarország módosított helyreállítási tervét,

ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az uniós támogatás körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.