Ismét összeült az Országgyűlés bizottsága, mely az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket tárja fel. Az ülésen Csőszi Attila elnök ismertette a lehetőségeket, mely szerint vagy távmeghallgatással teszik fel a kérdéseket, vagy a bizottság tagjai mennek be a fogdába Matolcsyhoz, aki jelenleg előzetesben ül. Szerdán a volt jegybankelnök ügyvédje váratlanul azt nyilatkozta, hogy védence hajlandó lenne személyesen megjelenni a parlamentben az ülésen azzal a feltételekkel, ha nem vezetőszáron és nem bilincsben kell azt megtennie.
Ez nem cirkusz és nem a Három Kívánság, nem kell azzal foglalkoznunk, mit szeretne Matolcsy György és az ügyvédje
- mondta Csőszi a csütörtöki ülésen.
Végül a bizottság tagjai egyhangúlag, 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül döntöttek arról, hogy
bemennek Matolcsy Györgyhöz a fogdába, elkezdik ennek megszervezését.
Csőszi Attila szerint a büntetésvégrehajtási intézet tájékoztatása alapján a meghallgatást ők nem tudják közvetíteni, így egyelőre kérdéses, hogy a nyilvánosság értesülhet-e arról közvetlenül, mit mond Matolcsy, vagy csak a bizottság tagjainak elmondása alapján ismerhetjük meg ezt. A november eleji ülésen már szóba került, hogy utóbbi eset nem lenne szerencsés, mert a tagok saját interpretálásukban tálalhatnák a volt MNB-elnök szavait.
Csőszi kiemelte, hogy amennyiben Matolcsy a meghallgatáson nem vesz részt, akkor első alkalommal 100 ezer, majd 1 millió forintos bírságot kell fizetnie, harmadik alkalommal az előállítás lép életbe.
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