A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben fogja meghallgatni Matolcsy György korábbi jegybankelnököt a parlament illetékes bizottsága – derült ki a testület csütörtöki ülésén. A meghallgatást elkezdik megszervezni, az egyelőre kérdéses, hogy a meghallgatásról lesz-e tudósítás.

Ismét összeült az Országgyűlés bizottsága, mely az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket tárja fel. Az ülésen Csőszi Attila elnök ismertette a lehetőségeket, mely szerint vagy távmeghallgatással teszik fel a kérdéseket, vagy a bizottság tagjai mennek be a fogdába Matolcsyhoz, aki jelenleg előzetesben ül. Szerdán a volt jegybankelnök ügyvédje váratlanul azt nyilatkozta, hogy védence hajlandó lenne személyesen megjelenni a parlamentben az ülésen azzal a feltételekkel, ha nem vezetőszáron és nem bilincsben kell azt megtennie.

Ez nem cirkusz és nem a Három Kívánság, nem kell azzal foglalkoznunk, mit szeretne Matolcsy György és az ügyvédje

- mondta Csőszi a csütörtöki ülésen.

Végül a bizottság tagjai egyhangúlag, 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül döntöttek arról, hogy

bemennek Matolcsy Györgyhöz a fogdába, elkezdik ennek megszervezését.

Csőszi Attila szerint a büntetésvégrehajtási intézet tájékoztatása alapján a meghallgatást ők nem tudják közvetíteni, így egyelőre kérdéses, hogy a nyilvánosság értesülhet-e arról közvetlenül, mit mond Matolcsy, vagy csak a bizottság tagjainak elmondása alapján ismerhetjük meg ezt. A november eleji ülésen már szóba került, hogy utóbbi eset nem lenne szerencsés, mert a tagok saját interpretálásukban tálalhatnák a volt MNB-elnök szavait.

Csőszi kiemelte, hogy amennyiben Matolcsy a meghallgatáson nem vesz részt, akkor első alkalommal 100 ezer, majd 1 millió forintos bírságot kell fizetnie, harmadik alkalommal az előállítás lép életbe.

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