Gyanúsított lett a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő büntetőeljárásban Fabó György vállalkozó, akit régi ismeretség és üzleti kapcsolat fűz a volt politikushoz. Novemberben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 6,5 milliárd forint készpénzt talált a Sesztákhoz kapcsolódó ügyben, amelynek egy része Fabó földjén volt elásva.

Fabó György is a gyanúsítottja lett a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő büntetőeljárásnak – tudta meg a 24.hu. Fabó ügyvédje megerősítette a gyanúsítás tényét. A hatóságok még nem vették őrizetbe Fabót, és nem is kezdeményezték a letartóztatását vagy a bűnügyi felügyeletét.

Fabó György és Seszták Miklós régóta ismeri egymást, üzleti kapcsolatban is álltak egymással. Seszták korábban ügyvédként dolgozott Fabó vállalkozásainak, majd egy kisvárdai Opel-márkakereskedésben társtulajdonosok is voltak.

Miután – mint arról többször írtunk – novemberben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) 6,5 milliárd forintnyi készpénzt talált a Seszták-ügyben, a TV2 egyik riportjában azt állították, nem is biztos, hogy a pénz valóban Seszták Miklóshoz tartozik, hanem Fabó György vállalkozóé lehet, mivel egy része az ő földjén volt elásva. Később erre a TV2-s anyagra hivatkozva a Fidesz és a KDNP frakcióvezetői is hazugsággal vádolták Magyar Péter miniszterelnököt a parlamentben.

A 24.hu megszerzett egy bírósági tanúvallomást, ami azt mutatja, hogy Fabó György Seszták intézőembere lehetett az állami Antenna Hungária Zrt.-nél. Fabó György ötvenedrendű vádlott a győri számlagyáros ügyben, amelyben költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolják. Ezért öt év szabadságvesztést indítványozott vele szemben az ügyészség. A vád szerint a számlagyár Fabó közvetítésével valótlan tartalmú számlákat állított ki az Antenna Hungáriának.

A Fuzik Zsolttal nevével összeforrt számlagyár a gyanú szerint a több mint 19 milliárd forint áfát tüntetett el takarításról és informatikai szolgáltatásról kiállított fiktív számlákkal. Az ügyben sok más cég mellett a korábban Seszták felügyelete alatt működő Antenna Hungária is érintett volt.

„Ma én, holnap te” feliratú tábla Seszták Miklós, a KDNP képviselőjének helyén az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka