A csődeljárást az üzletlánc működtetője, a Torgservice RM SRL kezdeményezte.
Az indoklásban az adós rámutatott, hogy fizetésképtelen állapotban van, s nincs kilátása a talpra állásra. Hozzátette, hogy a cég kiskereskedelmi tevékenységet folytat élelmiszerekkel és nem élelmiszer jellegű termékekkel (…) egy 16 diszkontáruházból álló hálózatban
- idézi a gazdasági hírportál a bírósághoz benyújtott, a csődeljárást kezdeményező dokumentumot.
A Torgservice RM 2017-ben lépett be a román piacra. A cég a legnagyobb orosz kiskereskedelmi vállalatok egyikét, a Svetofort működtető Schneider család birtokában van. A romániai leányvállalatban 87 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Szergej és Andrej Schneidert az Európai Unió szankciós listára tette, amiért üzleti tevékenységet folytatnak az Oroszország által megszállt ukrán területeken.
A Torgservice Bukarest vonzáskörzetében nyitotta meg első áruházát, majd Brassóban, Besztercén és Nagyváradon terjeszkedett. "Négy-öt év alatt szeretnénk kiépíteni egy 50 üzletből álló hálózatot" - közölte az induláskor a cégvezetés, 20 százalékkal az átlagos piaci szint alatti árakat ígérve. A célkitűzést nem sikerült megvalósítani, a MERE hálózata tizenhatnál megrekedt.
2025-ben a Torgservice RM 116 alkalmazottat foglalkoztatott, s 150,414 millió lej (mintegy 10,5 milliárd forint) árbevétel mellett 4,322 millió lej (mintegy 302 millió forint) nettó nyereséget ért el. A vállalat a 2017-2024-es időszakban folyamatosan veszteséges volt. 2026 július 1-én a Torgservice beszállítókkal szembeni tartozásai 27,333 millió lejt (mintegy 1,9 milliárd forint) tettek ki, az adóhátraléka pedig 6,651 millió lej (mintegy 465 millió forint) volt.
Itthon is volt MERE
Magyarországon a lánc első és egyetlen hazai üzlete 2025 decemberében nyílt meg Basket Plus néven Budapest XVIII. kerületében, 2026 augusztusában azonban be is zárt. A diszkont egyszerű, raktárszerű üzlettérrel és alacsony árakkal próbált vásárlókat szerezni, de a korábban beharangozott országos hálózat nem épült ki.
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