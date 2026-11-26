Csődeljárást kezdeményezett a MERE diszkontláncot Romániában működtető Torgservice RM SRL, amely saját bevallása szerint fizetésképtelen, és nem lát esélyt a talpra állásra. Az orosz Svetofor hálózat mögött álló Schneider család tulajdonában lévő cég két fő tulajdonosa az Európai Unió szankciós listáján szerepel, mert az Oroszország által megszállt ukrán területeken is üzleti tevékenységet folytat. A 2017-ben indult lánc eredetileg ötven üzletet tervezett, de végül tizenhat áruháznál megrekedt, és 2024-ig folyamatosan veszteséges volt. Bár 2025-ben kisebb nyereséget ért el, 2026 nyarán a beszállítóknak csaknem 1,9 milliárd forintnak megfelelő összeggel, az adóhatóságnak pedig mintegy 465 millió forinttal tartozott. A lánc magyarországi próbálkozása sem járt sikerrel, hiszen a Budapest XVIII. kerületében tavaly decemberben megnyitott egyetlen hazai üzlete idén augusztusban be is zárt.

A csődeljárást az üzletlánc működtetője, a Torgservice RM SRL kezdeményezte.

Az indoklásban az adós rámutatott, hogy fizetésképtelen állapotban van, s nincs kilátása a talpra állásra. Hozzátette, hogy a cég kiskereskedelmi tevékenységet folytat élelmiszerekkel és nem élelmiszer jellegű termékekkel (…) egy 16 diszkontáruházból álló hálózatban

- idézi a gazdasági hírportál a bírósághoz benyújtott, a csődeljárást kezdeményező dokumentumot.

A Torgservice RM 2017-ben lépett be a román piacra. A cég a legnagyobb orosz kiskereskedelmi vállalatok egyikét, a Svetofort működtető Schneider család birtokában van. A romániai leányvállalatban 87 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Szergej és Andrej Schneidert az Európai Unió szankciós listára tette, amiért üzleti tevékenységet folytatnak az Oroszország által megszállt ukrán területeken.

A Torgservice Bukarest vonzáskörzetében nyitotta meg első áruházát, majd Brassóban, Besztercén és Nagyváradon terjeszkedett. "Négy-öt év alatt szeretnénk kiépíteni egy 50 üzletből álló hálózatot" - közölte az induláskor a cégvezetés, 20 százalékkal az átlagos piaci szint alatti árakat ígérve. A célkitűzést nem sikerült megvalósítani, a MERE hálózata tizenhatnál megrekedt.

2025-ben a Torgservice RM 116 alkalmazottat foglalkoztatott, s 150,414 millió lej (mintegy 10,5 milliárd forint) árbevétel mellett 4,322 millió lej (mintegy 302 millió forint) nettó nyereséget ért el. A vállalat a 2017-2024-es időszakban folyamatosan veszteséges volt. 2026 július 1-én a Torgservice beszállítókkal szembeni tartozásai 27,333 millió lejt (mintegy 1,9 milliárd forint) tettek ki, az adóhátraléka pedig 6,651 millió lej (mintegy 465 millió forint) volt.

Itthon is volt MERE

Magyarországon a lánc első és egyetlen hazai üzlete 2025 decemberében nyílt meg Basket Plus néven Budapest XVIII. kerületében, 2026 augusztusában azonban be is zárt. A diszkont egyszerű, raktárszerű üzlettérrel és alacsony árakkal próbált vásárlókat szerezni, de a korábban beharangozott országos hálózat nem épült ki.

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