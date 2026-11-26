Az új, 20 százalékos vámkulcs még illeszkedik a januárban lejáró kereskedelmi fegyverszünet keretei közé,

a tárgyalások kudarca esetére belengetett 40 százalékos vám azonban komoly tárgyalási alapot biztosít Washingtonnak a közelgő G20-csúcstalálkozó előtt.

A két államfő idén várhatóan már negyedszer ül majd tárgyalóasztalhoz a fórumon. Az amerikai kormányzat – több más kereskedelmi partner mellett – azután vetette ki a mostani terheket Kínára, hogy hónapokig vizsgálta a gyártási túlkapacitásokat. A végleges hatálybalépés előtt a javaslatot még társadalmi egyeztetésre bocsátják, így a pontos feltételek változhatnak.

Wendy Cutler, az Asia Society Policy Institute alelnöke és korábbi megbízott amerikai kereskedelmi főképviselő-helyettes szerint az Egyesült Államok nyomásgyakorlásra használja a magasabb vámok kilátásba helyezését. A politikus szerint ugyanis

Washington ezzel akarja biztosítani a kritikus ásványkincsek és ritkaföldfémek folyamatos szállítását, valamint azt, hogy Kína további amerikai mezőgazdasági termékeket vásároljon.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő hozzátette, hogy

a drasztikusabb, 40 százalékos emelés akkor léphet életbe, ha Peking nem tartja be a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodásban foglaltakat.

A mostani intézkedés a Trump-adminisztráció legújabb kísérlete a széles körű vámpolitika helyreállítására, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága korábban megsemmisítette a Kínára és több tucat másik gazdaságra kivetett büntetővámokat. A Bloomberg Economics számításai szerint az új javaslat nagyjából 31 százalékra emelné a Kínát sújtó tényleges átlagos vámkulcsot, ami megközelíti a bírósági döntés előtti szintet.

A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője, Ho Jatung az egyoldalú politika mintapéldájának nevezte az új vámokhoz vezető amerikai eljárást, és párbeszédet sürgetett a viták rendezésére. Hangsúlyozta, hogy

Peking fenntartja a jogot a szükséges ellenlépésekre, hogy határozottan megvédje jogos érdekeit.

A kétoldalú kapcsolatokat a vámok mellett jelenleg a chipekhez való külföldi hozzáférést érintő újabb amerikai korlátozások, valamint az Nvidia vezérigazgatóját, Jensen Huangot érintő állítólagos kémbotrány is terheli, jóllehet a két elnök a közelmúltbeli sencseni találkozóján még a személyes jó viszonyára támaszkodva igyekezett fenntartani az egyensúlyt.

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