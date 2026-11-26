Az Egyensúly Intézet országos, reprezentatív szegénységkutatása alapján

a felnőtt magyar lakosság 33 százaléka, mintegy 2 millió 624 ezer ember küzd legalább egy alapvető megélhetési nehézséggel.

A felmérés három fő területen vizsgálta a lakosság anyagi mozgásterét. A válaszok alapján a tél közeledtével a felnőttek 13 százaléka számol azzal, hogy a következő három hónapban időszakosan nem jut majd elég pénze fűtésre, további 4 százalék pedig úgy látja, egyáltalán nem tudja kifizetni a számlákat.

Emellett minden ötödik magyar anyagi okokból nem engedheti meg magának, hogy legalább kétnaponta húst vagy halat egyen. Közel ugyanilyen arányban vannak azok, akik saját erőből egyáltalán nem tudnának fedezni egy 120 ezer forintos váratlan kiadást, további egyötödüknek pedig ez csak komoly nehézségek árán sikerülne.

A problémák ráadásul gyakran összeadódnak: a felnőtt magyarok 17 százaléka (közel 1 millió 316 ezer fő) egyszerre legalább két területen érintett, 8 százalékuk – mintegy 633 ezer ember – pedig mindhárom alapvető megélhetési nehézséggel egyidejűleg szembesül.

A megélhetési gondok leginkább a nőket, az időseket és az alacsony iskolai végzettségűeket sújtják.

A nőknél mindhárom nehézség nagyjából kétszer olyan gyakori, mint a férfiaknál, a fűtés miatt például közel negyedük aggódik, míg a férfiaknak csak a tizede. A 65 év felettiek 40 százalékának nem telik kétnaponta húsra vagy halra, és közel harmaduk bizonytalan abban, hogy végig ki tudja-e fűteni az otthonát, miközben a harmincas korosztályban ezek az arányok 4, illetve 5 százalék körül alakulnak.

Az elemzésből kiderül, hogy az iskolázottság szintén éles határvonalat jelent az anyagai lehetőségekben is, hiszen egy 120 ezer forintos hirtelen kiadást a legfeljebb nyolc általánost végzettek több mint fele nem tudna önállóan kifizetni, szemben a diplomások 4 százalékával.

A tanulmány megállapítja, hogy a területi különbségek is látványosak. A fűtési bizonytalanság és a rendszeres húsfogyasztás hiánya a nem megyei jogú városokban a leggyakoribb, ahol a lakók több mint negyedének okoz gondot a megfelelő étkezés biztosítása. A váratlan kiadásokkal szemben a falvakban élők a legvédtelenebbek, mivel több mint negyedük szorulna külső segítségre egy 120 ezer forintos tétel esetén, míg Budapesten ez nagyjából minden nyolcadik felnőttet érint.

A megkérdezettek szerint fejenként havi nettó 300 ezer forintra van szükség a szűkös megélhetéshez, az átlagos életszínvonalhoz 500 ezer, a gondtalan élethez pedig 800 ezer forint kellene.

A következő három hónap kilátásait illetően a felnőttek több mint fele változatlan háztartási bevétellel számol, közel 30 százalékuk növekedést vár, minden hatodik válaszadó viszont csökkenéstől tart. A 18–29 évesek a leginkább derűlátók, körükben több mint egyharmad számít többletbevételre, a 65 év felettieknél azonban kissé többen várnak visszaesést, mint gyarapodást. Az anyagilag sérülékeny helyzetben élők 80 százaléka ugyanakkor semmilyen bevételnövekedésre nem számít a közeljövőben.

Az Egyensúly Intézet reprezentatív kutatásának adatfelvételét a 21 Kutatóközpont végezte telefonon november 5. és 12. között, ezer felnőtt megkérdezésével.

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