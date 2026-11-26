A tavalyi év második felében, illetve az idei év elején látott visszaesés egyelőre átmenetinek bizonyult a hazai foglalkoztatásban. Az elmúlt néhány hónapban ugyanis a foglalkoztatottak számának növekedését látjuk. Mindeközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött. A (munkaképes korú) népesség csökkenését ellensúlyozza az aktivitás emelkedése.
A KSH friss adatai szerint
- augusztus és október között a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 675 ezer főt tett ki,
- a hazai elsődleges munkaerőpiacon pedig 4 millió 481 ezer fő dolgozott,
- a közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer főt, a külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a következő időszak munkaerőpiaci irányaira vonatkozóan vegyes tényezők hatnak. "A növekvő ipari teljesítmény bővíti a foglalkoztatást, míg az építőipar gyengélkedése szűkíti azt. Összességében ha lesz egy néhány százalékos gazdasági növekedés, az szintén segíthet a munkaerőpiacon, a demográfiai folyamatok azonban továbbra sem kedvezőek, már a stagnáló foglalkoztatotti létszám is komoly eredményt jelentene" - vélekedett.
Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója szerint továbbra is magas a megszűnő cégek száma, a csoportos létszámleépítések volumene (mintegy 8 000 fő) pedig már október végére elérte a teljes előző év szintjét, és miközben még két hónap hátra van, szinte hetente jelentenek be egy-egy újabb leépítést. Mindez egyelőre negatív trendet vetít előre a teljes piacot tekintve is, mivel az egyéni felmondások létszámának alakulása többé-kevésbé arányosan követi a csoportos elbocsátásokét. Ezért az év hátralévő két hónapjára a legvalószínűbb forgatókönyvnek a foglalkoztatottság stagnálása, illetve mérsékelt visszaesése látszik.
Balog-Béki Márta, az MBH Bank közgazdásza szerint a kilátásokat árnyalja, hogy a GKI friss adatai szerint novemberben a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága romlott. A következő hónapokban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, 16%-a pedig a létszám szűkítésére. Októberhez képest leginkább a kereskedők és az építőipari cégek várakozásai romlottak, utóbbi esetében a hidegre forduló időjárás szezonális hatásai is megjelennek vélhetően. "2027-ben, ha a gazdaság erőre kap, fokozatosan élénkülhet a munkaerőpiac is, ugyanakkor az adópolitikai tervezett változások több vállalkozás esetében a fejlesztések és beruházások forrásait csökkenthetik és akár leépítésekhez is vezethetnek" - vélekedett.
Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor ezzel ellentétesen látja a helyzetet. "Gazdaságfejlesztési, adópolitikai, szabályozási és költségvetési döntéseinket meghatározza az a szempont, hogy a munkaképes honfitársaink minél szélesebb köre legyen érdekelt a munkavállalásban, és a vállalatok, vállalkozások is olyan gazdasági környezetben működjenek, amelyek a foglalkoztatásra vonatkozó döntéseiket is pozitívan befolyásolják" - írta a Facebookon.
Fontos, hogy a vállalkozások képesek legyenek új, jó minőségű munkahelyeket teremteni. Ezért csökkentjük az alacsonyabb keresetűek adóterheit, ezért dolgozunk a KATA újbóli megnyitásán, és ezért helyezzük a gazdaságfejlesztés középpontjába a magyar kis- és középvállalkozásokat. A Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programmal olyan vállalkozásokat akarunk helyzetbe hozni, amelyek beruháznak, fejlesztenek, növelik a termelékenységüket és magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek - írta Kármán.
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