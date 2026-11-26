A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint fennakadásra kell készülni Budán a Budakeszi úton és a Hűvösvölgy úton szakaszonként, a Zugligeti úton, a Hunyadi János úton és a Budai Várban, az Istenhegyi úton és az Eötvös úton, a Normafánál, a Ráth György utcában, a Szépvölgyi úton és a Virág Benedek utcában, a Felső Svábhegyi úton, a Kútvölgyi úton és a magasabban fekvő mellékutcákban is.
Azt írták, a kedvezőtlen időjárás miatt:
- A 16-os autóbusz a Kapisztrán tér és a Clark Ádám tér között nem közlekedik. A 216-os autóbusz a Dísz tér és a Krisztina tér között nem közlekedik.
- A 21-es, a 21A és a 221-es autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon.
- A 22-es, a 22A és a 222 autóbusz Budakeszi és Budagyöngye között nem közlekedik.
- A 39-es autóbusz a Ráth György utca és a Déli pályaudvar M között nem közlekedik.
- Az 53-as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Mindszenty József bíboros tér és Kelenföld vasútállomás közötti megállókat.
- A 65-ös autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon. A 165-ös autóbusz igénybevételét ajánlják.
- A 91-es autóbusz a Nagyajtai utca és a Pusztaszeri körönd között nem közlekedik
- A 110-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pagony utca és a Thomán István utca közötti megállókat a Thomán István utca felé. A Bosnyák tér felé pedig kihagyja a Thomán István utca és az Apor Vilmos tér közötti megállókat.
- A 112-es autóbusz is terelve jár, nem érinti a Pagony utca és a Thomán István utca közötti megállókat a Thomán István utca felé. A Bosnyák tér felé kihagyja a Pagony utca megállót is.
- A 128-as autóbusz a Regőczi István tér és a Temes utca között nem közlekedik.
- A 129-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc Kórház és az Akadémia közötti megállókat.
- A 137-es és a 237-es autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon.
- A 155-ös autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon. A 156-os autóbusz igénybevételét ajánlják.
- A 188-as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Budakeszi, Tesco áruház közötti megállókat.
- A 210-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Királyhágó utca és a Svábhegy közötti megállókat.
- A 212-es autóbusz a Normafa, látogatóközpont és a Királyhágó tér között nem közlekedik
- A 219-es autóbusz az Ürömhegyi út / Jutas utca [8] és a Cserszömörce utca [4] között nem közlekedik.
- A 291-es autóbusz Budagyöngye és a Pusztaszeri körönd között nem közlekedik.
- A libegő nem üzemel.
A BKK közleményében arra kérte az autósokat, vezessenek óvatosan, mert fővárosszerte több helyen esik a hó, vizes, csúszós az utak burkolata, a magasabban fekvő területen havasak, hókásásak.
Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délelőtt azt írta a Facebook-oldalán, hogy folyamatosan takarítják az utakat Budapesten. Emlékeztetett, először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait takarítják, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés - tette hozzá.
Címlapkép forrása: Portfolio
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