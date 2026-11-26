Elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Magyar Péterrel szembeni feljelentést, amit Ékes Ilona korábbi fideszes országgyűlési képviselő tett a miniszterelnök ellen - közölte az MTI megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség.

Ékes Ilona november 13-án zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt tett feljelentést a kormányfő ellen, a Fidesz közleménye szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszternek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozataira, valamint a nyilvánosságra került sajtóhírekre és rendelkezésre álló adatokra alapozva.

A feljelentés szerint Magyar Péter 2023 januárjában, a közös otthonukban, Varga Judit tudta és hozzájárulása nélkül hangfelvételt készített. A felvételt - amelyet a sértett állítása szerint soha nem mutatott meg neki - 2023 januárjától 2024 márciusáig zsarolásra használta: Varga Juditot rendszeresen fenyegette azzal, hogy a felvételre alapozva feljelentést tesz, börtönbe juttatja, illetve tönkreteszi, amennyiben a válást folytatja vagy számára kedvezőtlen vagyoni és gyermekelhelyezési feltételeket fogad el.

A fenyegetések hatására a sértett a válás elhalasztására, illetve kedvezőtlen feltételek elfogadására kényszerült, ami vagyoni hátrányt okozott neki, a hosszú időtartamú, rendszeres nyomásgyakorlás pedig lelki terrort és kontrollt valósított meg a házastársi kapcsolatban - írta akkori közleményében a Fidesz. A párt tájékoztatása szerint a beadvány részletes jogi indokolást tartalmazott, és külön kiemelte Magyar Péter jogász végzettségét, mint a szándékosság fokát és a társadalomra való veszélyességet növelő körülményt.

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