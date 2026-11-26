Abból kell kiindulni, milyen képet kap egy közügyről az átlagos néző, amikor megnéz egy híradót – így foglalta össze Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke, hogyan ítéli meg a testület a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát a testület csütörtöki közleménye szerint. Az NMHH november 24-i ülésről szóló beszámolója szerint Polyák úgy látja, elődei a nyilvánvalóan egyoldalú tudósításoknál is azt keresték, milyen alapon kerülhetik el a médiaszolgáltató elmarasztalását.
Ez egy nagyon formalista joggyakorlat volt: méricskélős, mellébeszélős. Ennek vége!
– fogalmazott.
A TV2 Tények című hírműsora például Ukrajna uniós csatlakozása melletti aláírásgyűjtésként mutatta be a Tisza Párt kezdeményezését, miközben a párt kérdésére éppúgy igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, mint a kormányéra. A bíróság által elrendelt új eljárásokban a testület a TV2-t emiatt,
a közmédia jogutódját pedig azért kötelezte közlemény közzétételére, mert az M1 hírolvasói három nap alatt tizenkétszer fűztek saját értékítéletet politikai hírekhez.
A Médiatanács értelmezésében a YouTube-on közzétett műsorokért is felelhet a szerkesztőjük, ha a csatorna lekérhető médiaszolgáltatásnak minősül, és szolgáltatója magyar joghatóság alá tartozik. Hajdú Péter csatornáján egy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt borász beszélt az ügyéről. A testület azt vizsgálja, hogy az interjú a vádlott nézőpontjának egyoldalú bemutatásával alkalmas lehetett-e az áldozathibáztatásra, és sérthette-e a szexuális bűncselekmények áldozatainak emberi méltóságát. Az eljárásban még nem született döntés, az jelenleg is tart.
Az RTL Gryllus Dorkával forgatott menopauzakampányánál a testület a saját hatáskörének határát is kijelölte. A kampány miatt szakmai és etikai aggályokat fogalmazott meg, jogsértést azonban nem talált, ezért az RTL-t és a szakmai önszabályozó szervezeteket konzultációra hívta. Hasonló mércét alkalmazott Magyar Péter választás utáni első közmédiás interjúinál is. A Médiatanács szerint az M1 és a Kossuth Rádió műsorvezetői kiengedték a kezükből a beszélgetés irányítását, a feszült hangnem ugyanakkor önmagában nem adott alapot a jogsértés megállapítására.
Címlapkép: Polyák Gábor, az NMHH Médiatanácsának elnöke a megalakult Sajtóalap - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának sajtótájékoztatóján az NMHH budapesti székházában 2026. november 24-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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