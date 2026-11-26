Véget ér a méricskélős, formalista joggyakorlat, jelentette ki Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke, aki szerint a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát abból kell megítélni, milyen képet kap egy közügyről az átlagos néző. A testület a bíróság által elrendelt új eljárásokban közlemény közzétételére kötelezte a TV2-t, mert a Tények egyoldalúan mutatta be a Tisza Párt aláírásgyűjtését, valamint a közmédia jogutódját is, mivel az M1 hírolvasói három nap alatt tizenkétszer fűztek saját értékítéletet politikai hírekhez. A Médiatanács szerint a YouTube-on közzétett műsorokért is felelhet a szerkesztő, ezért vizsgálja Hajdú Péter csatornájának interjúját egy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt borásszal. Az RTL Gryllus Dorkával készült menopauzakampányánál és Magyar Péter közmédiás interjúinál viszont aggályokat fogalmazott meg, jogsértést azonban nem állapított meg.

Abból kell kiindulni, milyen képet kap egy közügyről az átlagos néző, amikor megnéz egy híradót – így foglalta össze Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke, hogyan ítéli meg a testület a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát a testület csütörtöki közleménye szerint. Az NMHH november 24-i ülésről szóló beszámolója szerint Polyák úgy látja, elődei a nyilvánvalóan egyoldalú tudósításoknál is azt keresték, milyen alapon kerülhetik el a médiaszolgáltató elmarasztalását.

Ez egy nagyon formalista joggyakorlat volt: méricskélős, mellébeszélős. Ennek vége!

– fogalmazott.

A TV2 Tények című hírműsora például Ukrajna uniós csatlakozása melletti aláírásgyűjtésként mutatta be a Tisza Párt kezdeményezését, miközben a párt kérdésére éppúgy igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, mint a kormányéra. A bíróság által elrendelt új eljárásokban a testület a TV2-t emiatt,

a közmédia jogutódját pedig azért kötelezte közlemény közzétételére, mert az M1 hírolvasói három nap alatt tizenkétszer fűztek saját értékítéletet politikai hírekhez.

A Médiatanács értelmezésében a YouTube-on közzétett műsorokért is felelhet a szerkesztőjük, ha a csatorna lekérhető médiaszolgáltatásnak minősül, és szolgáltatója magyar joghatóság alá tartozik. Hajdú Péter csatornáján egy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt borász beszélt az ügyéről. A testület azt vizsgálja, hogy az interjú a vádlott nézőpontjának egyoldalú bemutatásával alkalmas lehetett-e az áldozathibáztatásra, és sérthette-e a szexuális bűncselekmények áldozatainak emberi méltóságát. Az eljárásban még nem született döntés, az jelenleg is tart.

Az RTL Gryllus Dorkával forgatott menopauzakampányánál a testület a saját hatáskörének határát is kijelölte. A kampány miatt szakmai és etikai aggályokat fogalmazott meg, jogsértést azonban nem talált, ezért az RTL-t és a szakmai önszabályozó szervezeteket konzultációra hívta. Hasonló mércét alkalmazott Magyar Péter választás utáni első közmédiás interjúinál is. A Médiatanács szerint az M1 és a Kossuth Rádió műsorvezetői kiengedték a kezükből a beszélgetés irányítását, a feszült hangnem ugyanakkor önmagában nem adott alapot a jogsértés megállapítására.

Címlapkép: Polyák Gábor, az NMHH Médiatanácsának elnöke a megalakult Sajtóalap - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának sajtótájékoztatóján az NMHH budapesti székházában 2026. november 24-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán