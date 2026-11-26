A problémák egyik legfőbb forrása a Donald Tusk miniszterelnök és Karol Nawrocki köztársasági elnök közötti elmérgesedett hatalmi harc, amely a jegybankot és az alkotmánybíróságot is megbénítja - írják a Bloomberg közgazdászai. Az államfő ugyanis egyetlen év alatt több kormányzati törvényjavaslatot vétózott meg, mint elődje két ciklus alatt összesen, ráadásul elzárkózik az adóemelésektől is. A lengyel nagyvállalatok nyílt levélben figyelmeztettek arra, hogy a politikai csatározások miatt hetek alatt elszállhat a befektetők évtizedek alatt felépített bizalma. A hitelminősítők is lépni készülnek, ugyanis a Moody's után az S&P is kilátásba helyezte az ország leminősítését a növekvő államadósság és a 2027-es parlamenti választások előtti politikai kockázatok miatt.

Az államháztartás mozgástere eközben drasztikusan beszűkült, a költségvetési hiány pedig idén várhatóan a GDP 7 százaléka körül alakul, ami az egyik legmagasabb érték lesz az Európai Unióban.

A kormánynak egyszerre kellene finanszíroznia a jóléti kiadásokat és a megnövekedett védelmi költségeket. A feszített büdzsé és a saját haderőfejlesztési terhek miatt Tusk nemrég bejelentette, hogy Lengyelország felfüggeszti hozzájárulását ahhoz a NATO-programhoz, amely amerikai fegyverek vásárlását finanszírozza Ukrajna számára.

A pénzügyi nehézségeket súlyosbítja az európai szinten is kiugró demográfiai válság. Az elmúlt öt évben az ország lakossága mintegy 3 százalékkal csökkent, a születések száma pedig történelmi mélypontra esett, miközben a társadalom elutasítja a nyugati típusú bevándorlást. Az ING Bank Slaski elemzői szerint

a hazai munkaerő fogyása a következő öt évben átlagosan 0,6 százalékponttal fogja vissza az éves GDP-növekedést, amit a vendégmunkások beáramlása csupán 0,2 százalékponttal tud majd ellensúlyozni.

A Bloomberg elemzői felhívják a figyelmet arra, hogy a munkaerőhiány, valamint az OECD-országok között az egyik leggyorsabb üteműnek számító bérnövekedés miatt Lengyelország fokozatosan elveszíti majd költségelőnyét a külföldi befektetők szemében. Az ország sokáig európai éllovas volt az üzleti szolgáltatóközpontok (SSC) által nyújtott, kiszervezett informatikai, pénzügyi és HR-szolgáltatások terén, ám a mesterséges intelligencia térnyerése miatt ezek a munkahelyek veszélybe kerültek. Egyre több vállalat épít le és helyezi át a tevékenységét olcsóbb országokba, így a gazdaságnak sürgősen át kellene állnia a magasabb hozzáadott értékű, innovációvezérelt modellre.

A strukturális gondok ellenére ugyanakkor a lengyel gazdaság jelenleg még komoly lendületben van.

Az Európai Bizottság 3,5 százalékos növekedést vár az idei évre, ami a leggyorsabb ütem az unió nagy gazdaságai között, a varsói tőzsde vezető indexe, a WIG20 pedig 27 százalékos pluszban, rekordközelben jár.

A belső piac szűkülése és a növekvő költségek miatt ugyanakkor a vezető lengyel nagyvállalatok már külföldön keresik a növekedési lehetőségeket. A Reserved ruházati márkát is birtokló LPP például – amelynek bevételei már 56 százalékban a határokon túlról származnak – Közép-Ázsiában, többek között a jobb demográfiai adottságokkal és alacsonyabb költségekkel rendelkező Üzbegisztánban terjeszkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images