A tavalyi év második felében, illetve az idei év elején látott visszaesés egyelőre átmenetinek bizonyult a hazai foglalkoztatásban. Az elmúlt néhány hónapban ugyanis a foglalkoztatottak számának növekedését látjuk. Mindeközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött. A (munkaképes korú) népesség csökkenését ellensúlyozza az aktivitás emelkedése.

A nagy kép

A három évnyi gazdasági stagnálás és a (munkaképes korú) népesség csökkenésnek felgyorsulása a foglalkoztatottak számában is nyomot hagyott a tavalyi év második felében. A vállalatok nem igazán vettek fel új munkavállalókat, miután kifejezetten bizonytalan volt a gazdasági helyzet, a munkaerőpiacról kilépők, illetve néhány kisebb leépítés pedig mérsékelte a foglalkoztatottak számát. Utóbbi folyamat kissé a munkanélküliségi rátát is megemelte.

Idén azonban új trendet látunk. A foglalkoztatottak száma ismét emelkedni kezdett, miközben a munkanélküliségi ráta is mérséklődött. A folyamat mögött két fontos tényező húzódik meg:

a gazdasági stagnálás időszakát magunk mögött hagytuk, bár a növekedés szerkezete egyelőre nem mondható kifejezetten biztatónak, mindeközben a gazdaságilag inaktívak száma (akik nem vettek részt a munkaerőpiacon, és nem is tervezték, hogy belépnek) meglepetésre csökkenni kezdett.

Az elmúlt hónapokban olyan erős volt az aktivitás emelkedése, hogy teljesen kompenzálta a népesség csökkenését.

Amíg az élénkülő gazdaság melletti munkaerő-felvételi igény növekedése várható folyamat volt, addig a legtöbb szakértő már nem számított arra, hogy csökkenthető az inaktivitás. De ha valamekkora potenciált lehetett is látni ebben, az mindenki számára meglepetés, hogy olyan jelentős a munkaerőpiacra belépők számának a növekedése, ami képes kompenzálni a népességcsökkenést.

Növekvő foglalkoztatás

Ahogy az alábbi ábrán látszik, az elmúlt hónapok kedvező trendjével megszakadt a foglalkoztatottak számának a csökkenése, sőt, újra növekedést látunk. Persze a 2023-24-es rekordokat még nem értük el, ez is kifejezetten szép teljesítménynek mondható.

Augusztus és október között a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 675 ezer főt tett ki,

a hazai elsődleges munkaerőpiacon pedig 4 millió 481 ezer fő dolgozott,

a közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer főt, a külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.

A közmunkások száma lényegében alig változik, azonban a külföldön dolgozóké megemelkedett.

A 2025 elején jellemző 100-105 köröli létszám után mostanra már stabilan 120 ezer fő fölött van az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma. Ez a tényező húzódik meg a mögött, hogy az elsődleges munkaerőpiacon látott növekedés kissé mérsékeltebb, mint amit a teljes foglalkoztatottsági adat mutat.

Emelkedő aktivitás

A foglalkoztatás növekedése mellett csökkent a munkanélküliség, ami azért is jó hír, mert azt jelzi, hogy a munkaerőpiacon most megjelenő, korábban inaktív népesség is el tud helyezkedni.





Bár a foglalkoztatásban és a munkanélküliségben még messzebb van a történelmi rekord, az aktivitásban új csúcsot láttunk az elmúlt hónapokban. A 69%-os aktivitási ráta (a 15-74 éves korosztályban) még európai mércével is kedvező.

Valójában ez az a tényező, a növekvő aktivitás, ami segít elkerülni a foglalkoztatottak számának jelentős visszaesését.

Ezt a trendet viszont nem lesz könnyű tartósan ellensúlyozni:

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