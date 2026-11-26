Az elmúlt hetekben komoly kilengések jellemezték az amerikai technológiai részvények árfolyamát, erősödtek az aggodalmak a mesterséges intelligenciához (AI) kapcsolódó beruházások megtérülésével kapcsolatban. A kérdés nem csak a tőkepiacok, hanem a gazdaság szempontjából lényeges, mindenki csak találgatja, hogyan hat majd az AI a munkaerőpiacra, a beruházásokra vagy a devizaárfolyamokra. A válaszokat csak keressük, pedig valószínűleg ezek fogják meghatározni már a 2027-es évet is. Az ING Bank elemzői részletesen megvizsgálták, mi most a húsz legfontosabb kérdés az AI kapcsán, és hol tartunk most azok megválaszolásával.

Az AI gazdasági hatásai egyre szélesebbek lesznek, ugyanakkor bonyolultabbak is. A beruházások továbbra is élénkíthetik az amerikai gazdaságot és a globális beszállítói láncokat, viszont egyre inkább elszakadnak majd a gazdaság többi részétől – emelik ki az ING szakemberei

A bank szerint nem feltétlenül azok lesznek gazdaságilag a trend nyertesei, akik a legtöbb AI-infrastruktúrát építik, Európának és Ázsiának kritikus szerepe van a beszállítói láncokban. A legnagyobb haszonélvezők pedig

azok a vállalatok és gazdaságok lehetnek, melyek a leghatékonyabban használják az AI-t.

És akkor nézzük a húsz legfontosabb kérdést 2027-re és a lehetséges válaszokat részletesen!

1. Tényleg minden idők legnagyobb lufija a mesterséges intelligencia?

Amerikában a második negyedévben a GDP 5,6%-át tették ki az adatközpontokkal, számítógépekkel és szoftverekkel kapcsolatos beruházások, ez már nagyobb, mint a dotkom-lufi csúcsán 2000-ben, viszont még elmarad az 1840-es évek brit vasútmániájától, amikor az ahhoz kapcsolódó beruházások a GDP 6-7%-át is elérték.

Az ING Bank elemzése szerint ráadásul a mostani technológiai felfutás gazdasági hatása sokkal jelentősebb, mint korábban. 1998-2000 között a számítástechnikai beruházások az amerikai GDP-növekedés 16-18%-át adták, míg most ezt az arány már 37% az AI esetében.

A szakértők szerint a legnagyobb különbség a bumm finanszírozása. A vasút- és IT-fejlesztések nagyrészt hitelből voltak fedezve, ami a végén csődökhöz vetett a lufi kipukkadásakor. Jelenleg azonban a cégek nagyrészt saját forrásból ruháznak be, ráadásul a világ legnyereségesebb társaságai közé tartoznak. További különbség, hogy a vasutak és internetes hálózatok évtizedek alatt térülnek meg, miközben jelenleg a videokártyák (GPU) átlagos élettartama 3-6 év, vagyis sokkal gyorsabban kell jelentkeznie az előnyöknek, hogy biztosított legyen a megtérülés.

2. Mi lesz 2027-ben? Lehet még nagyobbra fújni a lufit?

Nominálisan, dollárban számolva van még tere a felfutásnak az ING szerint, ugyanakkor a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás már tetőzhet. A kereslet továbbra is erős, a tajvani chipgyártók kapacitása másfél évre előre le van kötve, az előrejelzések szerint 2028-ig feszes marad a kereslet és a kínálat egyensúlya.

Éppen ezért számítanak a bank elemzői arra, hogy nominálisan 2027-ben is tovább emelkedik az AI-beruházások összege, viszont a magas bázis miatt a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása már tetőzhet. Jövőre figyelmeztető jel lehetne, ha csökkenne a várakozási idő a hardverek esetében, törölnének vagy elhalasztanának beruházásokat, illetve felülvizsgálnák a beruházási terveket. Ezek ugyanis az első jelei lehetnének annak, hogy kezd kifulladni a bumm.

3. Mi jön a chipek és az adatközpontok után?

Amit eddig láttunk, az csak az AI-bumm első hulláma, amikor elsősorban chipekbe és adatközpontokba fektettek a szereplők. Az ING Bank szerint a második hullám még ennél is nagyobb, lassabb és hosszabb életű lehet, makrogazdasági szempontból pedig még fontosabb.

Hüvelykujjszabály szerint egymilliárd dollárnyi AI-beruházás 25 megawatt energiát fogyaszt. Ugyan nem a teljes 1000 milliárd dolláros 2027-re várt befektetés kezd majd el fogyasztani, de még ennek felével számolva is 12 gigawattnyi új villamosenergia-keresletről beszélhetünk, ami nagyjából egy tucatnyi nagy atomreaktor teljesítményén ek megfelelő.

Éppen ezért az elemzők szerint egyre nagyobb figyelem fordul majd az energiatermelés, a villamosenergia-hálózatok és a hűtés felé, ami megjelenik a beruházásokban is. Ezek az eszközök azonban évtizedekig tudnak működni, így a megtérülési idejük is hosszabb lehet, emellett a felfutásuk is lassabb, tervezés, engedélyezés és komoly építkezés szükséges hozzájuk.

A bumm második hulláma fontos politikai kérdéseket is felvet, hiszen az emelkedő villamosenergiaárak már most is megjelentek az USA egyes részein, ez pedig az inflációs nyomást erősítheti.

4. Amerikai buli marad az AI vagy Európának is osztanak lapot?

Az elmúlt években sokat lehetett arról hallani, hogy Amerika és Kína leuralta a mesterséges intelligenciát, Európának már alig jut szelet a tortából. Az ING szerint az európai fejlesztéseket több dolog is visszafogta, ilyenek például a magas energiaárak, az alacsony hálózati kapacitás és a széttöredezett tőkepiac.

Ugyanakkor hiba lenne a kontinensre csak kívülállóként tekinteni, hiszen fontos alkatrészbeszállító. A holland ASML például egymaga 44-45 milliárd eurónyi árbevételt ér el évente, míg az Infineon arra számít, hogy az idei 1,5 milliárd euróról 2027-ben 2,5 milliárdra emelkedhet az AI-hoz kapcsolódó bevételek összege.

Fontos, hogy az elemzők szerint a szélesebb gazdasági haszon nem az AI felépítéséből, hanem annak használatából keletkezik majd, ebben pedig Európa meglepően jól teljesít, a kkv-k körében erősebben növekszik az új technológia alkalmazása. Ráadásul az óvatosság is a kontinens előnyére válhat, ha ugyanis kipukkad a lufi, akkor a negatív hatás is kisebb lehet. Az Egyesült Királyságban például a lakosság pénzügyi eszközeinek 13%-a van részvényben, miközben az USA-ban ez az arány 44%, vagyis egy esetleges részvénypiaci zuhanás sokkal kevésbé viselné meg az európai fogyasztókat.

5. Melyik iparágakat emeli fel vagy döngöli földbe az AI?

Nem csak a régiók és az országok között zajlik a verseny az előnyök kiaknázásáért, hanem mikro szinten a cégek között is. Az ING szerint elsősorban az AI-technológia előállítói és biztosítói lehetnek a nyertesek, ilyenek például a félvezető- és chipgyártók, a közszolgáltatók és hálózatüzemeltetők, az elektronikai berendezéseket, hűtőket és adatközpontokat gyártó cégek, illetve az ingatlanszektor.

A szoftverfejlesztők esetében már vegyes a kép, első ránézésre ők is profitálnak a felfutásból, azonban, ha az AI kiváltja a munkahelyek jelentős részét, akkor a felhasználóknak kevesebb licenszre lesz szükségük.

A legnagyobb veszélyben a klasszikus IT-szolgáltatók vannak, emellett a szolgáltatóközpontok, a call centerek, a média és a hirdetési üzletág kezdhet félni. Mellettük az online kiskereskedelmet, az utazási irodákat fenyegeti az AI elterjedése.

Viszont az elemzés szerint még a most vesztesnek tűnő iparágakat sem lehet leírni, ha ugyanis az AI olcsóbbá teszi a terméküket vagy szolgáltatásukat, akkor a kereslet megugorhat. Az ING Bank szerint a hatékonyságra gyakorolt hatás elsősorban attól függhet, mit dolgoznak a munkavállalók, nem attól, hol helyezkedik el az iparág. Azok a helyek lehetnek a nyertesek, ahol az emberek jelentős mennyiségű adattal, szöveggel vagy grafikával dolgoznak

6. Mi lenne a gazdasági növekedéssel AI nélkül?

Jelenleg az amerikai gazdaság növekedésének több mint a harmada az AI-beruházásoknak köszönhető, 2027-ben ez az arány valószínűleg csökken majd, így egyre fontosabb lesz a gazdaság többi része – vélik a bank elemzői. Elsőre úgy tűnhet, hogy minden a mesterséges intelligencia körül forog a tengerentúlon, azonban a beruházásokra elköltött pénz jelentős része rögtön ki is megy az országból a jelentős hardverimport miatt. Ráadásul egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy az AI-bumm minden más beruházást kannibalizál, azt kivéve a képből már hat negyedéve folyamatosan csökken az amerikai magánberuházások értéke.

Vagyis nem jelenthető ki, hogy az AI nélkül az amerikai gazdaság növekedése 37%-kal alacsonyabb lenne, a tőke egy részét ugyanis más területeken használnák fel. 2027-ben ez enyhülhet kicsit azzal, hogy az AI-bumm gazdasági hozzájárulása eléri a csúcsát, kérdés, hogy a gazdaság más területei képesek lesznek-e használni a felszabaduló erőforrásokat.

7. Mikor jelenik meg az AI hatékonyságnövelő hatása a statisztikákban?

Az amerikai és a kínai gazdaságban már látszanak a jelei annak, hogyan alakítja át az életünket hosszabb távon az AI, azonban a nagy hatékonyságjavulás még várat magára. Az USA-ban a munkaerő termelékenysége már érezhetően emelkedett a felfutás kezdete óta, ennek egy része a magas képzettségű szolgáltatások területén mutatkozik meg, éppen ott, ahol az AI-tól először várnánk.

Az ING szerint a hatékonyságjavulásban J-alakú görbe jöhet, vagyis először jelentős beruházásokra van szükség, időbe telik megtanulni az új készségeket és átszervezni a munkaerőt, majd ez később fizetődik ki. A múltból jó példa erre az elektromosság, az elektromos motorok már az 1880-as években megjelentek, de a gyárakban a termelékenység csak az 1920-as években ugrott meg érezhetően, mire mindent az új technológia köré építettek fel.

Összességében az elemzők szerint a hatékonyságnövekedés évtizedek óta tartó lassulása mellett az AI továbbra is alapvető fordulatot hozhat, a kérdés nem az, hogy ez megmutatkozik-e a statisztikákban, hanem az, mikor.

8. Inflációt gerjeszt az AI vagy éppen ellenkezőleg?

Ennek a kérdésnek a megválaszolása attól függ, milyen időhorizonton vizsgáljuk. Jelenleg a mesterséges intelligencia jelentős energiaigénye inflációs kockázatot hordoz, a mikrochipek ára jelentősen emelkedett, ahogy más eszközök drágulása is felfelé hajtja az inflációt.

Hosszabb távon azonban, ha a technológia hatékonyságjavulással párosul, akkor az csökkentheti a munkaerő költségét, ami dezinflációs hatással járhat. Vagyis végső soron a történelem hasonló technológiai forradalmaihoz hasonlóan az AI is csökkenti majd az inflációt.

A jegybankok számára ez még nem 2027 nagy sztorija lesz, sokkal inkább az évtized második felében lesz érdemes foglalkozni vele, vagyis a következő éveket határozhatja meg. Addig pedig a kereslet gyorsabban növekedhet, mint a kínálat, ami a klasszikus közgazdaságtani felfogás szerint inkább infláció felé mutat.

9. Hogyan alakítja át az AI a világkereskedelmet?

A bumm győztesekre és lemaradókra osztja majd a világgazdaságot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) már javította azoknak az országoknak a kilátását, melyek profitálnak az AI-beruházások felfutásából. Tajvan és Dél-Korea jelenleg a globális félvezető-kereslet legnagyobb nyertesei.

Az ING Bank elemzése szerint az AI-bumm alapvetően alakíthatja át a világkereskedelmet és a beruházások irányát. Az amerikai adatközpontok építése az ázsiai chipek iránt fokozza a keresletet, aminek kielégítéséhez viszont beruházásokra és eszközökre van szükség Európából, Japánból és az USA-ból. Ez egy globális AI-beruházási láncot alakít ki, melynek növekedéséből elsősorban azok az országok profitálnak, melyek a kritikus pontokon vannak.

A kereskedelempolitikai lépések is hatással vannak erre a globális láncra, a cégeket arra ösztönzik, hogy a „baráti országokhoz” minél közelebb telepítsék a beszállítóikat. Ez ugyan ellenállóbbá teszi papíron a láncot, cserébe drágább, ami még egy ok arra, hogy az AI deflációs hatása időben kitolódjon.

10. Mit okoz az AI a munkaerőpiacon és hogyan reagálhatnak erre a jegybankok?

Jelenleg az AI még nem azt határozza meg, mennyi munkaerőre van szükség, csak azt, kiket vesznek fel a cégek. A történelmi tapasztalatok alapján a tömeges munkanélküliséggel kapcsolatos félelmek eltúlzottak, az elmúlt évszázadok technológiai forradalmai esetén a növekedés elég erős volt ahhoz, hogy más területeken teremtsen munkahelyeket, még úgy is, hogy a munkaerő egy része iránti kereslet csökkent. Ha azonban az alkalmazkodás gyorsan megy végbe, akkor a kereslet és a kínálat nem tudnak egyszerre reagálni, így elképzelhető átmenetileg a munkanélküliség emelkedése.

Már látszanak annak jelei, hogy a jelentős AI-kitettséggel bíró szektorokban emelkedik a fiatalok munkanélkülisége.

Az AI nem rúgja ki a dolgozókat, szép lassan nem alkalmazza őket

- hangsúlyozza az ING elemzése. Vagyis ez nem forradalom, hanem lassú folyamat lesz, szép lassan azok a munkavállalók értékelődnek majd fel, akiknek megvan a szükséges AI-képessége.

A jegybankoknak is ezeket a folyamatokat kell majd figyelnie, a magasabb termelékenységnövekedés alacsonyabb foglalkoztatásbővüléssel párosulva egészséges folyamatok lehetnek az új technológiához való alkalmazkodás során. Az igazi kihívás majd az lesz, hogy ezt valós időben olvassák a döntéshozók, egy egyszerű munkaerőpiaci adat sok mindent jelenthet, amire a szükséges monetáris politikai válasz is eltérő lehet.

11. Mi finanszírozza a beruházásokat? Lehet ebből tömeges csőd?

Jelenleg a vállalatok elsősorban szabad cash flowból finanszírozzák a beruházásokat, de egyre nagyobb szerepet kap a hitel is. Az 1. pontban már említettük, hogy ez a legnagyobb különbség a dotkom-lufihoz és a 19. századi vasútépítési bummhoz képest, amikor elsősorban hitelből történt a bővülés. Ugyanakkor az AI-beruházásokra elköltött pénz más területekről vonja el a forrás, emellett kevesebb lehet például a sajátrészvény-visszavásárlás, ami az elmúlt években jellemző volt.

A saját cash flow mellett egyre erősebben megjelenik a hitel is, a nagy cégek, mint az Amazon, az Alphabet, a Meta vagy az Oracle többször is rekordösszegben bocsátottak ki kötvényeket az elmúlt években. Közülük jelenleg az Oracle van a leginkább eladósodva. Minél kisebb egy cég adósságállománya és minél több lábon áll, annál kevésbé fogja megviselni az AI-sztori esetleges zuhanása.

12. Mennyire transzparens az AI finanszírozása?

Sok kritika éri az AI-cégeket amiatt is, hogy átláthatatlan a finanszírozási modelljük, az ING szerint a kép árnyaltabb, viszont valóban vannak kockázatok. A cégek egyre nagyobb részben helyezik finanszírozásukat a mérlegen kívülre, ilyen például a Meta Hyperion adatközpontja, mely mögött a Blue Owl áll. Emellett egyre többször „csomagolják be” ezeket a beruházásokat értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, ami sokakat a 2008-as pénzügyi válság előtti időszakra emlékeztet.

Az érintett cégek mérlege egészséges, így az esetleges kockázatokat is elbírnák, azonban nehéz megítélni, mekkora a koncentráció a szektorban, mennyi ilyen értékpapír van az egyes szereplők kezében.

13. Mennyire kitett a bankrendszer az AI-finanszírozásnak?

A fenti kérdéshez kapcsolódik, hogy mekkora a bankrendszer kitettsége az új technológia finanszírozásában. A közvetlen részvétel egyelőre mérsékelt, egy esetleges pénzügyi probléma vélhetően a piacokon söpörne végig, nem a bankrendszeren. Közvetetten ugyanakkor a pénzintézetek hitelezik a magántőke-alapokat, adatközpont-fejlesztőket és az építőipari cégeket.

Sokak szerint a magántőke lehet a rendszer gyenge pontja, az elemzés azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a kockázatok messze vannak a 2008 előtti szinttől. A legtöbb tőke ugyanis zártvégű alapokban van, így a befektetők nem tudnak egyik pillanatról a másikra kiszállni.

14. Megint a saját ügyfeleiket hitelezik az AI-cégek?

Még egy figyelmeztető hasonlóság a dotkom-lufihoz képest, hogy a kétezres évek elején a Lucent, a Nortel és a Cisco is azon buktak nagyot, hogy távközlési startupokat finanszíroztak, így „duplán” kitettek voltak. Most is látszanak hasonló jelek, az AI-cégek folyamatosan vásárolják fel a kisebb fejlesztőket, illetve finanszírozzák őket.

Az ING szakértői szerint a különbség, hogy most jórészt klasszikus kereskedelmi szerződésekről beszélhetünk, ráadásul a nagy techcégeknél az AI-hoz kapcsolódó bevételek egyelőre a teljes forgalomnak csak kis részét teszik ki. Ráadásul a teljes kép is más, ma a teljes amerikai vállalati adósságállomány a GDP-hez képest egyáltalán nem aggasztó. Persze a koncentráció problémát okozhat, akár egy kisebb cég bedőlése is elindíthat dominóhatást a teljes szektorban.

15. Megint a magas kamatok pukkantják ki a lufit?

2001-ben a Fed magas kamatai is hozzájárultak a dotkom-lufi végéhez, az ING Bank szerint most nem kell attól tartani, hogy a monetáris politika lenne a folyamat elidnítója, de egy esetleges visszaesést még fájdalmasabbá tehet, hogy most gyengébb a biztonsági védőháló. Ráadásul most az energiaárak folyamatos inflációs kockázatot jelentenek, ami miatt kamatot kell emelni a jegybankoknak, viszont a technológiai szektor szempontjából minden egyes szigorító lépés közelebb viszi őket a kockázatok helyzethez.

A szigorúbb pénzügyi kondíciók önmagukban nem fogják vissza az AI-beruházásokat, ha azok jövőbeli potenciális megtérülése magas marad. Az elemzők szerint az irányadó jegybanki kamatoknál fontosabb lehet a hosszú hozamok alakulása, mivel a cégek jellemzően kötvénykibocsátásból finanszírozzák a beruházásaikat.

Az igazi probléma akkor jönne, ha a lufi kipukkadna, mivel a jegybankok és a költségvetések mozgástere jóval kisebb. Az energiaárak miatt ugyanis már egy egyébként is magas inflációs környezetben nem tudnának jelentősen kamatot csökkenteni, mint 2001-ben, a költségvetési hiányok pedig világszerte magasak.

16. Mennyire túlértékeltek most az AI-cégek?

Szintén a korábbi tapasztalatokat érdemes felidézni, 2000-ben a csúcson a Cisco papírjai 100-as P/E rátán forogtak, jelenleg a legnagyobb AI-cégek drágák ugyan, de nyereségesek is. A 10-30-as jellemző P/E ráták a nagy cégeknél jelenleg várhatóan csökkenni fognak a nyereségesség növekedése miatt, így egyelőre nem tűnik feszítettnek a szektor. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a beruházások megelőzték a nyereséget, így még évekbe telik, mire valóban profitot termelnek.

17. Mi pukkanthatja ki a lufit?

Nehéz most egyetlen olyan tényezőt megjelölni, ami a jelenlegi bumm hirtelen végéhez vezetne, sokkal valószínűbb egy lassú folyamat, ha negatívra fordulnak a dolgok. A kiépült túlkapacitások, a marzsok csökkenése és a szigorodó finanszírozási körülmények együttesen vezethetnek problémához, ha a bevételi oldalon nem jelenik meg a várt hatás.

18. Mi lenne, ha hirtelen 30%-ot zuhannának az AI-részvények?

Az utóbbi időszak volatilis kereskedése mellett reális veszély lett a masszív tőzsdei esés, mivel a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik az AI-beruházások megtérülését. Az amerikai részvénybefektetések koncentráltak, a háztartások leggazdagabb ötöde birtokolja a részvények, befektetési alapok és önkéntes nyugdíjmegtakarítások 84,1%-át.

Egy esetleges 30%-os piaci korrekció 24 500 milliárd dollárnyi háztartási vagyont tűntetne el, ami a becslések szerint 640 milliárd dollárral vethetné vissza a lakossági fogyasztást, ami 2,9%-a jelenleg az éves összegnek.

A dotkom-lufi kipukkanása idején alig látszott a hatás a fogyasztáson, most azonban már a helyzet, mivel gyakorlatilag a leggazdagabb amerikai háztartások teszik ki a növekedés nagy részét, az alsó 60%-ot már eléggé sújtják a vámok és az egekben lévő üzemanyagárak. A jó hír, hogy a mostani helyzet más, mint 2008, jelenleg az amerikai háztartások adósságállománya a GDP 70%-a szemben a 2007-es 100 százalékkal.

A fogyasztási hatás persze a kisebb szelete a gazdaságnak, a dotkom-lufi kudurranása idején az üzleti beruházások két év alatt 11%-kal estek vissza.

19. Mit okozna a technológiai eladási hullám a devizapiacon?

Elsőre azt gondolnánk, hogy a technológiai cégek összeomlása ismét előtérbe helyezné a dollár biztos menedék szerepét és erősítené az amerikai devizát, az ING szerint azonban ez nem feltétlenül lenne így. Ez ugyanis egy Amerika-központú sokkot jelentene, a külföldi befektetők jelentős fedezetlen pozícióval rendelkeznek a részvénypiacon, az IMF becslései szerint az amerikai deviza akár 6%-ot is zuhanhatna egy AI-korrekció esetén. Ugyanebbe az irányba mutat a várhatóan gyengébb lakossági fogyasztás, a lassabb gazdasági növekedés, ami a Fedet kamatcsökkentés felé terelhetné.

Egy ilyen piaci helyzet nyertese lehetne a japán jen és a svájci frank, melyek egyrészt biztos menedéknek számítanak, ugyanakkor gazdaságilag is kevésbé lennének kitettek az amerikai technológiai szektor összeomlásának. Emellett az euró is relatív jól teljesíthetne az alacsonyabb AI-kitettség miatt, sokan az európai eszközökben kereshetnének jó befektetési lehetőséget. A vesztesek pedig elsősorban az ázsiai devizák lehetnének, melyek közvetlenül profitálnak most az AI-felfutásból.

20. Mi az alapforgatókönyv 2027-re?

Az elemzés végén az ING szakemberei összefoglalták, mit várnak 2027-ben az AI-szektortól és a gazdaságtól. Szerintük alapesetben a felfutás folytatódik, de a növekedéshez való hozzájárulása eléri a csúcsot, majd magasan stagnál, az összeomlás egyelőre kockázati forgatókönyv.

A legfontosabb, amit a befektetőknek nézni kell a nagy AI-cégek beruházási döntései és kilátásai, illetve a rendelésállományok alakulása. Finanszírozási oldalról figyelmeztető lehet a magántőke alapok részesedésének meredek emelkedése és a kötvényhozamok alakulása.

A kérdés nem az, hogy az AI átalakítja-e a világot, hanem az, hogy hajlandó-e ezért bárki is fizetni jelenleg

- emelik ki a szakértők. Szerintük, ha a cégek nem tudják megugrani a magasra tett várakozásokat, akkor könnyen elindulhat egy fokozatos visszaesés a szektorban.

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