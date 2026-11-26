A szövetségi kormány tanácsadójaként is működő kutatóintézet elnöke szerint az új amerikai vámok súlyos terhet jelentenek. Bár a DIW jelenleg még 1 százalékot meghaladó gazdasági növekedést prognosztizál 2027-re, Fratzscher elismerte, hogy
a jövő év a mostani várakozásoknál gyengébben is alakulhat.
Berlin ugyan abból indul ki, hogy Washington tiszteletben tartja az amerikai vámok felső határát 15 százalékban rögzítő Turnberry-megállapodást, a közgazdász szerint azonban
hiba lenne arra építeni, hogy Donald Trump betartja az ígéreteit.
Úgy véli, az elnöki ciklus hátralévő részében folyamatosan újabb feszültségekre kell számítani.
A szakértő arra számít, hogy a német gazdaság folytatja a kilábalást, ám a 2027-es évet övező kockázatokat hatalmasnak nevezte. A vállalatok számára mérgező bizonytalanságot többek között az ukrajnai és a közel-keleti háborúk esetleges eszkalációja, az emelkedő energiaárak, a német belpolitikai feszültségek, valamint az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus táplálja.
Lars Klingbeil pénzügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy 2027-nek a magánberuházások évének kell lennie, Fratzscher azonban nem fűz ehhez nagy reményeket. Rámutatott, hogy a vállalatok jelenleg nagyon keveset ruháznak be Németországban. Ennek hátterében a gazdasági bizonytalanság mellett olyan kedvezőtlen hazai feltételek állnak, mint a magas adóterhek, a szigorú szabályozási környezet, a túlburjánzó bürokrácia és a szakképzett munkaerő hiánya. A növekedés motorját így a lakossági fogyasztás vagy a vállalati beruházások helyett továbbra is az állami kiadások jelentik majd.
A monetáris politikával kapcsolatban a DIW elnöke hangsúlyozta, hogy
az Európai Központi Banknak (EKB) a következő egy évben kamatot kell emelnie.
Bár a jegybank nem tudja befolyásolni a fegyveres konfliktusok miatt megugró energiaárakat, hitelességének megőrzése és az ár-bér spirál megfékezése érdekében lépnie kell. Amennyiben Pablo Hernández de Cost megerősítik az EKB elnöki posztján, Fratzscher jövőre két vagy akár három kamatemelésre is számít az általa rendkívül felkészültnek és tapasztaltnak tartott közgazdásztól.
Forrás: Reuters
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