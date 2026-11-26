Mukics Dániel azt írta:
elsősorban úton keresztbe fordult, megcsúszott, árokba hajtott járművekhez hívták a tűzoltókat.
Megjegyezte, hogy az elkövetkező napokban továbbra is változó halmazállapotú csapadékra lehet számítani, ezért
a katasztrófavédelem minden autóstól azt kéri, hogy ahol meteorológiai riasztás van érvényben ónos eső miatt, ott inkább ne üljenek autóba.
Azt, hogy éppen hol van érvényben riasztás ónos eső miatt, a met.hu oldalon lehet megtekinteni - jelezte, hozzátéve, hogy érdemes megnézni az utinform.hu weboldalt is.
A szóvivő hasznosnak nevezte, hogy a katasztrófavédelem ingyenes telefonos alkalmazásának letöltését, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást (VÉSZ), amelyen minden fontos információ megtalálható.
Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak el a gépkocsivezetők, nyári gumival ne.
Indulás előtt ne csak a jármű szélvédőjéről takarítsuk le a havat, hanem az autó tetejéről is, mert a tetőn lévő hótömeg fékezésnél előre csúszhat és balesetveszélyes helyzetet idéz elő - fűzte hozzá.
Közölte azt is, érdemes úgy felkészülni egy autóútra, hogy akár el is akadhatunk az autóval, ezért hasznos lehet, ha van nálunk némi élelem és víz, vagy tea.
Aki elakad, kapcsolja be a vészvillogót, és csak akkor szálljon ki a járműből, ha biztonságos. Amennyiben viszont az autóban marad, várva a segítségre, arra kell ügyelni, hogy a kipufogónyílást ne torlaszolja el hó - tanácsolta a szóvivő.
Kitért arra is, hogy a hideg időben intenzívebben kell otthon fűteni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszközt használnak, ott gondoskodni kell az állandó levegő-utánpótlásról, különben szén-monoxid keletkezhet. Nem elég néha kinyitni az ablakot, állandó és automatikus légbevezetésről kell gondoskodni - írta Mukics Dániel.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Beütöttek az amerikai korlátozások, több országba leállította a szállítást az Nvidia
Utasította a gyártópartnereit.
Újabb nyugati vadászgépek érkezhetnek Ukrajnába, de van pár csavar a történetben
Logisztikai pokol lenne ennyi géptípust röpképesen tartani.
Most kell bevásárolni a magyar tőzsdén?
Több mint háromszoros emelkedés után beköszönthetett az első komolyabb korrekció.
Úgy tűnik, durván megrendült Putyin viszonya az egyik fő háborús szövetségesével: ennyit a nagy egymásra találásról?
Leálltak a fegyverszállítások.
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Azonnal leállították az egyik magyarországi akkumulátoripari üzemet
Súlyos szennyezést találtak a hatóságok.
Egy negyedévre veszteségbe csúszott a Gránit Bank, de az év egésze szebb lehet
Megjelent a bank harmadik negyedéves gyorsjelentése.
Megdorgálta Ukrajnát Európa legerősebb hatalma: nem szeretnének többé ilyet látni Kijevtől
Óva intettek az orosz-ukrán háború kiterjesztésétől.
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?