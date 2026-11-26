Csütörtök kora délutánig 35 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, míg szerdán a havazás és az ónos eső miatt 125 műszaki mentést igénylő balesethez vonultak ki - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI érdeklődésére.

Mukics Dániel azt írta:

elsősorban úton keresztbe fordult, megcsúszott, árokba hajtott járművekhez hívták a tűzoltókat.

Megjegyezte, hogy az elkövetkező napokban továbbra is változó halmazállapotú csapadékra lehet számítani, ezért

a katasztrófavédelem minden autóstól azt kéri, hogy ahol meteorológiai riasztás van érvényben ónos eső miatt, ott inkább ne üljenek autóba.

Azt, hogy éppen hol van érvényben riasztás ónos eső miatt, a met.hu oldalon lehet megtekinteni - jelezte, hozzátéve, hogy érdemes megnézni az utinform.hu weboldalt is.

A szóvivő hasznosnak nevezte, hogy a katasztrófavédelem ingyenes telefonos alkalmazásának letöltését, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást (VÉSZ), amelyen minden fontos információ megtalálható.

Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak el a gépkocsivezetők, nyári gumival ne.

Indulás előtt ne csak a jármű szélvédőjéről takarítsuk le a havat, hanem az autó tetejéről is, mert a tetőn lévő hótömeg fékezésnél előre csúszhat és balesetveszélyes helyzetet idéz elő - fűzte hozzá.

Közölte azt is, érdemes úgy felkészülni egy autóútra, hogy akár el is akadhatunk az autóval, ezért hasznos lehet, ha van nálunk némi élelem és víz, vagy tea.

Aki elakad, kapcsolja be a vészvillogót, és csak akkor szálljon ki a járműből, ha biztonságos. Amennyiben viszont az autóban marad, várva a segítségre, arra kell ügyelni, hogy a kipufogónyílást ne torlaszolja el hó - tanácsolta a szóvivő.

Kitért arra is, hogy a hideg időben intenzívebben kell otthon fűteni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszközt használnak, ott gondoskodni kell az állandó levegő-utánpótlásról, különben szén-monoxid keletkezhet. Nem elég néha kinyitni az ablakot, állandó és automatikus légbevezetésről kell gondoskodni - írta Mukics Dániel.

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