A több mint 110 ezer embert foglalkoztató német szoftvercég egyelőre nem véglegesítette a leépítés pontos mértékét, a számok a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések nyomán még változhatnak. A vállalat hivatalos közleményében nem erősítette meg az elbocsátásokról szóló híreket, csupán annyit hangsúlyozott, hogy az üzleti stratégia megvalósítása és az ügyféligények kiszolgálása érdekében folyamatosan felülvizsgálják a szervezeti működést. Dominik Asam pénzügyi igazgató azonban a múlt héten egy konferencián már utalt a létszámcsökkentésre, amikor arról beszélt, hogy az idén kissé felduzzadt állomány növekedési trendje hamarosan megfordul.
A tervezett karcsúsítás részeként minden részlegnek meg kell vizsgálnia a lehetséges megtakarítási pontokat, de a leépítések várhatóan
a termékfejlesztési, a mérnöki és az értékesítési területeket érintik majd a leginkább.
Christian Klein vezérigazgató célja a szoftverfejlesztési és az értékesítési folyamatok teljes átalakítása. A cégvezető szorosabban integrálná a mesterséges intelligenciát a vállalat alkalmazásaiba, miután a korábbi MI-alapú termékek bevezetése több akadályba is ütközött.
A mesterséges intelligenciát előtérbe helyező stratégia a menedzsmentben is komoly mozgásokat indított el. Az SAP idén már kétszer szervezte át az igazgatóságát, a hattagú testületből pedig ketten is távoznak jövő márciusban. Muhammad Alam termékfejlesztési vezető nem hosszabbította meg lejáró szerződését, így feladatai nagy részét már idén maga a vezérigazgató vette át. Emellett a múlt héten Thomas Saueressig értékesítési vezető is bejelentette távozását, aki az Ionos Group vezérigazgatójaként folytatja pályafutását, noha az év elején még bővítették a hatáskörét az SAP-nál.
A walldorfi székhelyű vállalat hagyományosan január végén, az éves pénzügyi eredmények közzétételekor jelenti be a nagyobb szerkezeti átalakításokat. Legutóbb 2024-ben hajtottak végre egy hasonló, szintén tízezer főt érintő leépítési programot, amely több mint egy évig tartott, és mintegy hárommilliárd euróba került. Akkor a folyamatot jórészt önkéntes távozásokkal és átképzésekkel menedzselték, és mivel az új területekre folyamatosan vettek fel embereket, a teljes dolgozói létszám végül nem csökkent érdemben. A mostani terveket ugyanakkor behatárolja, hogy a legnagyobb bázist jelentő Németországban az üzemi tanács még az idén kiharcolt egy 2028-ig szóló foglalkoztatási garanciát a hazai munkavállalók számára.
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