Hűtlen kezelés gyanúja miatt tette meg a feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Posta átvilágítása nyomán, mivel az ellenőrzés során több mint 34 milliárd forintnyi közpénzt érintő ügyletekben merült fel szabálytalanság – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

A tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium nyolc területre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, amely az ingatlanügyletektől a biztosítókon át a reklámköltésekig terjedt. A vizsgált ügyek többségénél az előző kormány minisztere,

Nagy Márton gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

A tárcavezető három kiemelt ügyet részletezett. Az első a Magyar Posta Biztosító értékesítése, amelynek során az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a társaság kétharmados részesedését, majd ezt a részesedést 23 milliárd forintért adta tovább a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Biztosítónak.

Az átvilágítás tapasztalatai alapján alapvető kérdésként merül fel, hogy miért vált szükségessé a posta nyereségesen működő üzletágainak magánkézbe adása

– mutatott rá Kapitány István.

A második kiemelt ügy az Ecseri Csomagközpont beruházása. A vizsgálat megállapításai szerint a beszerzési feltételeket egy konkrét ajánlattevőre, a Waberer's egyik leányvállalatára szabhatták, ami a becslések szerint akár 2 milliárd forintos többletkiadást is okozhatott.

A harmadik terület a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokat érinti. A Balásy-féle cégcsoportnak adott, több mint 1 milliárd 680 millió forint értékű megrendelések kapcsán túlárazás, valamint ugyanazon munkák többszöri elszámolásának gyanúja merült fel.

Nem a mi feladatunk a felelősség megállapítása, azt a nyomozó hatóságok döntik el. A mi kötelességünk az volt, hogy átvizsgáljuk az adófizetői források felhasználását, és ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyleteket

– fogalmazott a miniszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images