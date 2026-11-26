Az Amerikai Autószövetség (AAA) becslései szerint a hétnapos ünnepi időszakban mintegy 81,5 millió amerikai kel útra. A hatalmas forgalom azonban egybeesik a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) által jelzett viharokkal, amelyek mindkét partvidéken komoly fennakadásokat okoznak. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már korábban figyelmeztetett a várható késésekre, a FlightAware járatkövető oldal adatai szerint pedig a csütörtöki fennakadások előtt már szerdán is több mint

6800 járat késett, továbbá 160-at töröltek az országban.

A keleti parton heves esőzések és komoly part menti áradások nehezítik a helyzetet. New Jersey-ben Mikie Sherrill kormányzó megelőző jelleggel veszélyhelyzetet hirdetett, mivel a korábbi őszi áradások által sújtott területek ismét veszélybe kerültek. A kedvezőtlen időjárás miatt New Yorkban a szervezők szombatra halasztották a híres Macy's áruház hagyományos hálaadásnapi felvonulását is.

Az ország nyugati felén csendes-óceáni viharok vonulnak át, amelyek a hegyekben havazást, máshol esőt és erős szelet hoznak az északnyugati államokba, valamint a kanadai Brit Columbiába. Kalifornia partjainál a szokatlanul magas dagály miatt készülnek áradásokra, ugyanis a vízszint egyes területeken a

2,4 métert is meghaladhatja, megdöntve az előző hónapban felállított rekordokat.

A légi közlekedést egy baleset is hátráltatta Miamiban, amely az öt legnépszerűbb belföldi úti cél egyike az ünnepek alatt. Szerda este az FAA átmenetileg leállította a Miami Nemzetközi Repülőtérre tartó forgalmat, és egy kivételével az összes futópályát lezárta, miután a FedEx egyik gépe leszállás közben túlfutott a pályán, majd a fűben állt meg. Egy névtelenül nyilatkozó reptéri dolgozó szerint a gép a heves eső és az erős szél miatt nem tudott időben megállni.

A FedEx közleménye szerint a személyzet nem sérült meg, az eset körülményeit a légügyi hatóság vizsgálja. Ugyanezen a repülőtéren tizenegy héttel ezelőtt egy másik teherszállító gép már súlyos balesetet szenvedett. A leszállás közben bekövetkezett szerencsétlenségben a repülő földi járműveknek ütközött, ami akkor öt ember halálát és további öt személy sérülését okozta.

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