Januártól lezárná a kormány a magyar aranyvízumprogramot, amelyen keresztül külföldi befektetők akár tíz évre szóló magyarországi tartózkodási engedélyhez juthatnak. A már kiadott engedélyek a program megszűnése miatt nem járnának le hamarabb, de a hosszabbítás lehetőségét a korábbi befektetők is elveszítenék – erősítette meg a Portfolio kérdésére a Belügyminisztérium. Egyes kérelmeket még az évváltás után is elbírálhatnának a jelenlegi szabályok szerint, az viszont nyitott kérdés maradt, hogy az előírt öt év elteltével a befektetők az engedélyük kockáztatása nélkül visszaválthatnák-e befektetési jegyeiket.

A már kiadott vendégbefektetői tartózkodási engedélyeket sem lehetne meghosszabbítani a magyar aranyvízumprogram tervezett kivezetése után – erősítette meg a Portfolio kérdésére a Belügyminisztérium. A változás azokat is érintené, akik a jelenlegi feltételek ismeretében fektettek be Magyarországon. A most közzétett rendelettervezet azt is tisztázza, hogyan kapnák meg az okmányukat azok, akiknek az ügyében csak az évváltás után születik döntés, és ennek értelmében

engedélyük a program lezárása után is érvényes maradna, lejáratakor viszont már nem kérhetnének újabb, akár tíz évre szóló hosszabbítást.

Ahogy arról írtunk, a kormány 2027. január 1-jével szüntetné meg a vendégbefektetői vízumot és az ahhoz kapcsolódó tartózkodási engedélyt.

Az Orbán-kormány 2024-ben indította el a programot, amelyben harmadik országbeli állampolgárok kétféleképpen teljesíthetik a befektetési feltételt:

legalább 250 ezer euróért vásárolhatnak befektetési jegyet egy erre jogosult ingatlanalapban,

vagy legalább egymillió eurót adományozhatnak egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménynek oktatási, kutatási vagy művészeti célra.

A tartózkodási engedély legfeljebb tíz évre szólt volna, és az eredeti szabályok szerint további legfeljebb tíz évre meghosszabbítható.

Most viszont úgy módosítaná a rendszert a Tisza-kormány, hogy a megújításra nem lenne lehetőség. Lapunknak azt a tájékoztatást adta a Belügyminisztérium, hogy szerintük a hosszabbítás kizárása a korábbi befektetőknél sem sérti a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. A tárca a Portfoliónak adott válaszában az Alkotmánybíróság gyakorlatára hivatkozott, amely különbséget tesz a visszaható hatályú jogalkotás és egy tartós jogviszony jövőbeli feltételeinek módosítása között.

Az ingatlanalapba fektetőknél nyitott kérdés maradt, mi történne, ha a kötelező ötéves tartási idő letelte után visszaváltanák a befektetési jegyeiket, miközben a tartózkodási engedélyük még érvényes. A mostani törvénytervezet szerint

a hatóságnak vissza kellene vonnia az engedélyt, ha a vállalt befektetés már nincs meg, ennél a rendelkezésnél azonban nem szerepel az ötéves időkorlát.

A minisztérium arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy az öt év letelte utáni visszaváltás miatt is elveszíthetné-e a befektető az engedélyét.

Az új társadalmasított előterjesztés szerint az év végén folyamatban lévő ügyeknél az eljárási díj befizetése is számítana. A december 31-ig benyújtott, de addig véglegesen el nem bírált vízumkérelmekről a hatóság még az idei szabályok szerint döntene, ha a kérelmező év végéig a díjat is megfizette. Ugyanez vonatkozna azokra, akik addig a tartózkodási engedélyük kiadását vagy meghosszabbítását kérik.

Érvényes vendégbefektetői vízummal 2027-ben is be lehetne adni az első tartózkodási engedély iránti kérelmet.

Így az a befektető is végigvihetné az eljárást, aki az év végéig csak a vízumkérelemig jutott el, és a hatóság később adja ki neki a vízumot. Az átmeneti szabályok alapján megszerzett tartózkodási engedélyt később már nem lehetne meghosszabbítani.

A vendégbefektető családtagjai családi együttélés céljából legfeljebb tíz évre kaphatnának tartózkodási engedélyt, ezen túl hosszabbításra már nem lenne lehetőségük. A most közzétett rendelettervezet szerint a családtag a magyarországi szálláshelyét továbbra is igazolhatná a befektető meghatalmazottjának hazai lakcímével vagy székhelyével.

A rendelethez készült hatásvizsgálatban a tárca 712 115 forint költségvetési egyenlegromlással számol, a versenyképességben pedig nem vár érdemi változást.

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