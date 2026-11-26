Tartós ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém megye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. csütörtök reggel.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban

a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökre virradóra újabb csapadékzóna érte el az országot délnyugat felől, hatására főként az északnyugati harmadban havazás várható. Estig ezeken a területeken legfeljebb 5 centiméter körüli vizes (tapadó) hóréteg alakulhat ki, de kiemelten az Alpokalja térségében és a magasabban lévő helyeken akár 10 centiméternél is több hullhat. Jelentős bizonytalansággal az Északi-középhegység hegyvidéki területein, illetve a szlovák határhoz közelebb eső részein is előfordulhat havazás a csapadékintenzitás függvényében.

Hozzátették: csütörtökön a reggeli órákig főként a Dunántúli-középhegység térségében és az Alpokalján fordulhat elő ónos eső.

A HungaroMet csütörtök éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki tartós ónos eső veszélye miatt Veszprém megyére. A gyenge ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Vas, Zala megyék területén.

Győr-Moson-Sopron és Vas megyében 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat, így itt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben havazás veszélye miatt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.

Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. A szokásosnál többet tankoljanak, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű. Nélkülözhetetlen a feltöltött mobiltelefon, hogy segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba élelmiszert, italt, pluszkabátot és takarót bekészíteni.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Az OKF azt is kéri, ahol jelentősebb mennyiségű hó esett, az autósok indulás előtt takarítsák le a havat és a jeget az autó tetejéről is, mert a lezúduló hó balesetet okozhat.

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