A szerdán bejelentett tranzakció a magyarországi munkavállalók mellett az indiai és a malajziai pénzügyi részlegeket érinti. Az érintett alkalmazottak a szükséges feltételek teljesülése esetén 2027-ben kerülnek át a Wipro állományába. Az adósság- és költségcsökkentésre fókuszáló BP ugyanakkor továbbra is megtartja az adatkezelés és a szakmai sztenderdek felügyeletét. Kate Thomson, az olajcég pénzügyi igazgatója szerint az együttműködés hozzájárul majd a pénzügyi folyamatok egyszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
A lépés jól illeszkedik abba a globális trendbe, amelynek során a nagyvállalatok a házon belüli támogató funkciókat erre szakosodott informatikai szolgáltatóknak szervezik ki. A cégek ezzel a módszerrel, valamint az automatizáció és a mesterséges intelligencia bevonásával igyekeznek észszerűsíteni a működésüket, miközben a napi üzemeltetési költségek is kikerülnek a mérlegükből. A szolgáltatók cserébe már összeszokott csapatokhoz és hosszú távú megbízásokhoz jutnak.
Pareekh Jain, az EIIR Trend technológiai tanácsadó cég alapítója szerint a mesterséges intelligencia térnyerése miatt a globális vállalatok kénytelenek újragondolni a saját fenntartású üzleti szolgáltatóközpontjaik működését.
A cégközpontok egyre inkább a leépítések kedvezőbb alternatívájaként tekintenek arra, ha a munkavállalókat külső IT-szolgáltatóknak adják át.
Az informatikai cégek ezeket a kiszervezett részlegeket általában garantált, három-öt évre szóló szerződésekkel veszik át, abban bízva, hogy idővel további megbízásokat is elnyerhetnek az ügyfelektől.
A felek további részleteket nem hoztak nyilvánosságra a megállapodásról, és a BP azt sem kívánta kommentálni, hogy az átadott háromezer fő mekkora hányadát teszi ki a teljes pénzügyi csapatának. A brit energiacég világszerte mintegy 93 700 embert foglalkoztat, közülük több mint 3300-an Magyarországon, körülbelül 7500-an Indiában, 1400-an pedig Malajziában dolgoznak. Az alkalmazottakat átvevő, globális technológiai szolgáltatásokat és tanácsadást nyújtó Wipro 65 országban több mint 240 ezer munkavállalót tudhat a soraiban.
Címlapkép forrása: 2026 Cheng Xin via Getty Images
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