A korábban utazási irodaként működő cégnek 2019-ben sem bevétele, sem alkalmazottja nem volt, és mindössze egy héttel kutatócéggé alakulása után már benyújtotta első pályázatát. A Csizmadia Norbert vezette kuratórium többször is megszavazott további támogatásokat, és az önerő biztosításától is eltekintett.
Csizmadia Norbert geográfus, Matolcsy György közeli munkatársa, korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, majd az MNB gazdaságstratégiáért és tervezésért felelős vezetője volt. A PADME kuratóriumának alapításától kezdve ő volt az elnöke.
Az alapítvány később súlyos elszámolási hiányosságokat tárt fel.
A kutatókat ATM-ből felvett készpénzzel, illetve a cégvezető magánszámlájáról fizették ki, az alapítvány adó- és járuléktartozás is felhalmozódott. A PADME 2024-ben ezért 23,3 millió forint visszafizetését követelte.
A projekt honlapja elkészült, de számos vállalás nem teljesült. Nagy Elek cégvezető elismerte a készpénzes kifizetésekkel kapcsolatos hibáját, állítása szerint azonban a visszakövetelt összeget teljes egészében megtérítette.
A projekt 2024-ben a szintén jegybanki támogatással létrehozott Eurázsia Központhoz került. A központnak otthont adó Neumann János Egyetem 2025 augusztusában további 12 millió forintot fizetett a bt.-nek egy adásvételi szerződés alapján, amelynek pontos tárgya nem derült ki.
A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) 2019-ben jött létre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hat, Matolcsy György jegybankelnöksége alatt alapított alapítványának összevonásával. Az MNB eredetileg mintegy 266 milliárd forintnyi közvagyont juttatott az alapítványoknak, amelyek hivatalos célja az oktatás, a tudományos kutatás és a gazdasági-pénzügyi szakemberképzés támogatása volt. A PADME gazdálkodásában az Állami Számvevőszék 2025 márciusában súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat tárt fel, és büntetőfeljelentést is tett.
Címlapkép forrása: Portfolio
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