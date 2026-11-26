A romániai nyugdíjrendszerre nehezedő nyomás a következő években tovább fokozódik: 2027-től megkezdődhet a Ceaușescu-féle 1966-os abortusztilalom után született népes korosztályok előrehozott nyugdíjba vonulása. Csak 1967-ben és 1968-ban összesen több mint egymillió gyermek született Romániában; az 1967-ben született férfiak 2032-ben érik el a 65 éves általános nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjba vonulási hullám tovább ronthatja a befizetők és az ellátottak arányát: intézkedések nélkül idővel több lehet a nyugdíjas, mint a járulékfizető munkavállaló.
Jelenleg 5,7 millió járulékfizetőre közel 5 millió nyugdíjas jut.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a felosztó-kirovó rendszer, amelyben az aktív korúak járulékaiból finanszírozzák az idősek juttatásait, a mostani formájában fenntarthatatlan. Beavatkozás nélkül 2035-re az egészségügyi, a nyugdíj- és a szociális ellátórendszer működtetése a GDP több mint 7 százalékát kitevő költségvetési támogatást emészthet majd fel. A probléma megoldásához nem elegendő az adóbeszedés hatékonyságának javítása: mélyreható strukturális reformokra van szükség. Ezek elmaradása esetén a munkát terhelő adók növelése, valamint a nyugdíjkorhatár fokozatos, akár 70 évre történő emelése jelentheti a kiutat.
A Maszol által idézett tanulmány szerint mérsékelt reformokkal 2035-ben a GDP 4,11 százalékára, mélyreható átalakítással pedig 0,99 százalékára csökkenhetne a három ellátórendszer együttes költségvetési támogatási igénye, szemben a reformok nélkül várt 7,16 százalékkal. Összehasonlításképpen: 2025-ben ez az arány 5,07 százalék volt. A három forgatókönyv rendre 5,24 millió, 6,08 millió és 6,98 millió járulékfizető munkavállalóval számol, azaz a kedvezőbb pályák elérése a gyorsan fogyó és idősödő népesség mellett különösen nagy kihívás: magasabb bérekre és termelékenységre, és több befizetőre is szükség lenne. Teljesen önfinanszírozóvá ugyanakkor még a legkedvezőbb forgatókönyvben sem válnának az ellátórendszerek.
Rácz Béla Gergely közgazdász korábban úgy vélekedett: nem a nyugdíjrendszer totális összeomlására, hanem a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésére, szerényebb állami járandóságokra és az öngondoskodás felértékelődésére kell számítani. Az elemzők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a fiatalabb generációknak már most érdemes az állami nyugdíj mellett más megtakarításokkal, köztük a második és harmadik magánnyugdíjpillér lehetőségeivel is tervezniük.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) egyelőre igyekszik hűteni a kedélyeket. Valentina Vasilica Robu elnök megerősítette, hogy 2035-ig semmilyen körülmények között nem emelik 65 év fölé a nyugdíjkorhatárt.
Robu 2027 januárjától nyugdíjemelést is ígért,
annak pontos mértékét azonban a pénzügyminisztériummal közösen még vizsgálják, figyelembe véve a költségvetés teherbíró képességét.
A rendszer végleteit jól mutatja, hogy miközben az állam az általános fenntarthatósággal küzd, a legmagasabb – kiemelkedő összegű járulékbefizetésekből származó – nyugdíj jelenleg havi 120 ezer lej (kb. 8,3 millió forint), a legnagyobb "speciális" szolgálati nyugdíj pedig eléri a 67 ezer lejt.
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