Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS) vezetője, Jim Mackey szerint az influenzás megbetegedések számának drasztikus emelkedése várható a következő napokban. A szezonális vírusok és a Covid terjedése akkora fenyegetést jelent, hogy a kórházigazgatóknak érdemes megfontolniuk a kötelező maszkviselés bevezetését a dolgozók és a látogatók számára. Egy londoni szakmai konferencián elhangzott, hogy már most több kórházi ágyat foglalnak el az influenzás betegek, mint a tavalyi év azonos időszakában, a helyzet pedig a következő egy-két hétben tovább súlyosbodhat.
A brit egészségbiztonsági ügynökség (UKHSA) adatai szerint a múlt héten meredeken, százezer lakosra vetítve ötről majdnem kilencre ugrott az influenzával kórházba kerülők aránya.
Ez az évtized legmagasabb novemberi értéke, pedig a vírus terjedése egyelőre csak mérsékeltnek számít.
Ezzel párhuzamosan a koronavírus és a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenléte is növekedett, bár ezek szintje jelenleg még alacsony.
A szakembereket különösen aggasztja az alacsony átoltottság, mivel a krónikus betegségben szenvedőknek eddig mindössze egyharmada adatta be az influenza elleni védőoltást. A hatóságok ezért arra kérnek minden jogosultat, hogy éljen az ingyenes vakcina lehetőségével. A veszélyeztetett csoportokba tartozók ugyanis akár negyvennyolcszor nagyobb eséllyel halhatnak bele a fertőzés szövődményeibe, mint az átlagnépesség.
A növekvő nyomás miatt a héten már több angliai kórházi tröszt – köztük Nottingham, Derby, Burton, Kettering és Northampton intézményei – is kritikus helyzetet hirdetett. Ez hivatalos beismerése annak, hogy az érintett kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő betegforgalommal.
A túlterheltség következményeként számos intézményben mindennapossá vált a folyosói ellátás, amikor a sürgősségi osztályok közelében a betegeket székeken vagy hordágyakon, gyakran felügyelet nélkül hagyják. Jim Mackey élesen bírálta ezt a jelenséget, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi rendszer olyan állapotot fogadott el normálisnak, amelynek soha nem lett volna szabad kialakulnia, hiszen az a betegbiztonságot és az emberi méltóságot egyaránt súlyosan sérti. A Health Service Journal elemzése szerint a legrosszabb a helyzet a nottinghami egyetemi kórházak két sürgősségi osztályán, ahol az augusztus és október közötti időszakban a segítségre szorulók 38 százaléka, vagyis több mint ötezer ember kényszerült a folyosókon várakozni az ellátásra.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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