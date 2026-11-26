Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben számolt be a keddi mezőkövesdi vasúti baleset után tett kormányzati intézkedésekről, a MÁV által biztosított 5 millió forintos gyorssegélyről, valamint visszautasította az ellenzéknek az esettel kapcsolatos bírálatait.

A mezőkövesdi vasútállomáson kedden egy induló szerelvény magába rántott egy 18 éves lányt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az orvosok jelenleg is küzdenek a sérült, Viviana életéért. A miniszterelnök részvétét és együttérzését fejezte ki a családnak, és mielőbbi felépülést kívánt a fiatal lánynak.

A baleset körülményeinek teljes körű vizsgálatát a rendőrség és a közlekedésbiztonsági hatóság megkezdte. Vitézy Dávid miniszter egyeztetett a sérült családjával, és a kormány támogatásáról biztosította őket.

A MÁV azonnali hatállyal 5 millió forint gyorssegélyt juttat el a hozzátartozókhoz.

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a széles körű lakossági összefogásnak és az irányított véradásoknak köszönhetően jelenleg elegendő vér áll rendelkezésre a sérült ellátásához.

A miniszterelnök visszautasította az ellenzék megszólalásait a tragédia kapcsán. Lázár János, az előző kormány közlekedési minisztere a balesetet követően Vitézy Dávid felelősségre vonását követelte. Magyar Péter ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Lázár János 2022-ben állította le 39 darab, egyenként 9 kocsiból álló InterCity szerelvény beszerzését.

Magyar Péter rámutatott, hogy

amennyiben a korábbi időszakban nem állítják le a vasúti járműbeszerzést, napjainkban lényegesen korszerűbb és biztonságosabb szerelvények közlekedhetnének az országban.

A miniszterelnök elutasította az ellenzéki politikusok reakcióját, kiemelve, hogy "a szörnyű balesetből való politikai haszonszerzés olyan etikai mélypontot jelent, amely a társadalom számára elfogadhatatlan."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt