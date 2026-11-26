Lassan véget ér a csapadékos időszak, de péntek délelőttig még egy hullámban érkezik csapadék, főként eső az Alföldre, a Dunántúlon pedig havas eső és havazás is lehet. A hétvégén északias áramlással egyre hidegebb levegő áramlik fölénk, szombaton még változó halmazállapotú gyenge csapadék, köztük ónos szitálás is előfordulhat, az északias szelet pedig helyenként erős lökések kísérik. Vasárnaptól már kicsi a csapadék esélye, északkeleten több órára kisüthet a nap. A jövő hét elején tovább hűl az idő, hétfő reggel akár mínusz 8 fok is lehet, kedden pedig sok helyen tartósan borult, párás, ködös idő várható - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A csapadékos időszak lassanként véget ér, de éjjel és holnap a nap első felében még egy hullámban érkezik csapadék, zömmel eső az Alföldre.

A hétvégén és a jövő héten azonban északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, ugyanakkor mind több helyen marad tartósan borult, párás, ködös az idő.

Péntekre virradó éjszaka borult lesz az ég. Késő estig északkeleten lehet egyre kevesebb helyen havas eső, havazás, majd átmeneti szünet után délnyugat felől elszórt csapadékgócok érkeznek. Ekkor a Dunántúlon havas esőbe, havazásba vált a csapadék, és az Alföldön az eső mellett előfordulhat hó-, illetve jégdara is. A légmozgás estére mérséklődik, majd a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon elkezd megélénkülni az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.

Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, de a Nyugat-Dunántúlon hosszabb időszakra is csökkenhet a felhőzet. A nap első felében inkább keleten várható eső, északkeleten a magasabb részeken havas eső, hó is. Ez a csapadéktömb kora délutánra elhagyja hazánkat, de délnyugat felől újra elered az eső, havas eső. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak, északkelet felől lassan szakadozik, helyenként csökken a felhőzet. Az ország egyes részein időszakosan várható változó halmazállapotban gyenge csapadék (szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, havas eső, eső egyaránt). A csapadéktevékenység egyre inkább dél felé tolódik a nap során. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Reggelre -4 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet, kora délután 0, +7 fok valószínű.

Vasárnap az ország északkeleti részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő. Napközben csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában -5 és +1, délután 0 és +5 fok között alakul.

Hétfőn napos és erősen felhős, borult tájak és időszakok egyaránt lehetnek - előbbi legnagyobb eséllyel északkeleten lehet jellemzőbb. Csapadéknak kicsi az esélye. A légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel döntően -8 és 0, kora délután -1 és +4 fok között alakul.

Kedden a kevésbé felhős, derült tájakon pára, köd, valamint rétegfelhőzet képződik, így nagyobbrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű. Csapadéknak kicsi az esélye. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel általában -7 és -1, kora délután -2 és +3 fok között alakul.

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