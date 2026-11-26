A csapadékos időszak lassanként véget ér, de éjjel és holnap a nap első felében még egy hullámban érkezik csapadék, zömmel eső az Alföldre.
A hétvégén és a jövő héten azonban északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, ugyanakkor mind több helyen marad tartósan borult, párás, ködös az idő.
Péntekre virradó éjszaka borult lesz az ég. Késő estig északkeleten lehet egyre kevesebb helyen havas eső, havazás, majd átmeneti szünet után délnyugat felől elszórt csapadékgócok érkeznek. Ekkor a Dunántúlon havas esőbe, havazásba vált a csapadék, és az Alföldön az eső mellett előfordulhat hó-, illetve jégdara is. A légmozgás estére mérséklődik, majd a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon elkezd megélénkülni az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.
Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, de a Nyugat-Dunántúlon hosszabb időszakra is csökkenhet a felhőzet. A nap első felében inkább keleten várható eső, északkeleten a magasabb részeken havas eső, hó is. Ez a csapadéktömb kora délutánra elhagyja hazánkat, de délnyugat felől újra elered az eső, havas eső. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.
Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak, északkelet felől lassan szakadozik, helyenként csökken a felhőzet. Az ország egyes részein időszakosan várható változó halmazállapotban gyenge csapadék (szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, havas eső, eső egyaránt). A csapadéktevékenység egyre inkább dél felé tolódik a nap során. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Reggelre -4 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet, kora délután 0, +7 fok valószínű.
Vasárnap az ország északkeleti részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő. Napközben csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában -5 és +1, délután 0 és +5 fok között alakul.
Hétfőn napos és erősen felhős, borult tájak és időszakok egyaránt lehetnek - előbbi legnagyobb eséllyel északkeleten lehet jellemzőbb. Csapadéknak kicsi az esélye. A légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel döntően -8 és 0, kora délután -1 és +4 fok között alakul.
Kedden a kevésbé felhős, derült tájakon pára, köd, valamint rétegfelhőzet képződik, így nagyobbrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű. Csapadéknak kicsi az esélye. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel általában -7 és -1, kora délután -2 és +3 fok között alakul.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Mi tud itt még drágulni? – 3 tévhit a magyar euróról
Elstartolt a Big Picture, a Portfolio előfizetőinek szóló podcast Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Hatalmas csontvázak estek ki a Magyar Posta szekrényéből
Átvilágították a céget.
Hatalmas káosz az Egyesült Államokban: viharok és törölt járatok bénítják az ünnepi utazást
Egy gép túlfutott a kifutópályá.
A Temu végre felszámolja a vásárlókat megtévesztő gyakorlatokat
Nem ment gyorsan.
Újra terjeszkedik Magyarországon az ismert gyorsétteremlánc
Örülhet, aki szereti a szendvicseket.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Bejelentette az orosz vezető: eddig soha nem látott bővítésre készül a keleti szövetség
Sokat várnak a lépéstől.
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?