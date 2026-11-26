A Rákosrendező fejlesztéséhez kapcsolódó, 800 millió eurós állami beruházási vállalás kapcsán Vitézy Dávid elmondta, hogy a kormány három nagy infrastruktúra-fejlesztést vállalt a főváros felé. A kisföldalatti meghosszabbításának tervezése már folyamatban van, és a rákosrendezői vasútállomás fejlesztésének tervezésére is rendelkezésre áll a forrás, a kivitelezés pedig a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban valósulhat meg. A három beruházás közül a Szegedi úti felüljáró áll a legelőrehaladottabb állapotban: az építés engedélyezése elől minden akadály elhárult, a kivitelezés 2028-ban indulhat el.

A közös állami-fővárosi projektcég irányítási és döntéshozatali mechanizmusairól egyelőre nem született megállapodás, ezeket a későbbiekben megkötendő szindikátusi szerződésben rögzítik majd.

Ezzel véget is ért a tájékoztató.