Nincs még döntés a rákosrendezői projektcég irányításáról
A Rákosrendező fejlesztéséhez kapcsolódó, 800 millió eurós állami beruházási vállalás kapcsán Vitézy Dávid elmondta, hogy a kormány három nagy infrastruktúra-fejlesztést vállalt a főváros felé. A kisföldalatti meghosszabbításának tervezése már folyamatban van, és a rákosrendezői vasútállomás fejlesztésének tervezésére is rendelkezésre áll a forrás, a kivitelezés pedig a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban valósulhat meg. A három beruházás közül a Szegedi úti felüljáró áll a legelőrehaladottabb állapotban: az építés engedélyezése elől minden akadály elhárult, a kivitelezés 2028-ban indulhat el.
A közös állami-fővárosi projektcég irányítási és döntéshozatali mechanizmusairól egyelőre nem született megállapodás, ezeket a későbbiekben megkötendő szindikátusi szerződésben rögzítik majd.
Ezzel véget is ért a tájékoztató.
15-20 milliárdot spórolhat Budapest
Prágában az ötöde a parkolásüzemeltetési költség a budapestinek – állította Karácsony, aki szerint az egységesítés következtében 15-20 milliárdot meg lehet majd spórolni.
Karácsony beleállt: be kellene tiltani az Airbnb-t
A rövidtávú lakáskiadás káros Budapestnek, a város előnyére válna, ha ezeket a kapacitásokat szállásokkal látnák el. Hozzátette ugyanakkor, hogy korábbi kijelentésében - amely a rövid távú lakáskiadás betiltására vonatkozott - 10-15 éves időtávról beszélt, ami a kerületek szándékához képest valójában lassítást is jelent.
Ha a kerületekre bízzuk ezt a feladatot, akkor valószínűleg nem 10, hanem 1 éven belül lesz bezárva minden rövid távú lakáskiadási lehetőség, ami nagyon súlyos kérdéseket vetne fel a turizmus számára
- hangsúlyozta Karácsony Gergely.
A főpolgármester szerint Budapestnek egy kerületek közti párbeszéden alapuló, hosszabb kivezetése tervre van szüksége, ahol a rövid távú lakáskiadás felszámolása orvosolná a lakhatási válságot, a kieső kapacitásokat pedig a szállások fejlesztése pótolhatná. Jelenleg ezen lehetőségek felmérése zajlik.
Funkcióhiányban szenved a Népliget
Negatív spirálban van a Népliget, korábban ott üzemelt az ország legnagyobb étterme, egy ideje viszont ez és a Planetárium is bezárt. Emiatt most funkcióhiányban szenved a terület, a Népliget olyan szociális állapotok színtere lett, amit nyilván sehol sem szeretnének látni a városban – mondta a főpolgármester.
Azt vizsgáljuk, hogy a főváros jövő évi költségvetésében tudják-e biztosítani a forrást a Népliget felújításának megtervezéséhez.
Még nincs forrás a Népliget felújítására, de továbbra is cél a fejlesztés
Egyelőre nem találtunk európai uniós forrást a Népliget felújítására – árulta el Karácsony, ugyanakkor a főpolgármester még nem adná fel a próbálkozást.
A Népliget mind a 3 oldalán folyamatban vannak állami beruházások – tette hozzá Vitézy, ilyen például a Planetárium felújítása, az Ecseri úti lakótelep felől pedig új bejáratot fog kapni a terület. Az FKT következő ülésén ez valószínűleg téma lesz.
Megszólalt Vitézy Dávid a súlyos vasúti baleset után, ötmillió forint gyorssegélyt ajánlott fel a MÁV a sebesült fiatal családjának
Kritikus, életveszélyes állapotban ápolják a kórházban azt a 20 éves egyetemista lányt, akit kedd este több száz méteren át vonszolt magával egy vonat Mezőkövesdnél, miután a szerelvény ajtaja becsípte a táskáját. A tragédia miatt a MÁV ötmillió forintos gyorssegélyt folyósít a családnak, a történtek tisztázása érdekében pedig a Fidesz-frakció Vitézy Dávid közlekedési miniszter és a MÁV vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti meghallgatását kezdeményezte.
Karácsony: Időnként rá kell nézni a hivatal működésének hatékonyságára
Több mint 60 embert bocsát el a főváros a kormánnyal kötött megállapodás miatt, amiben szerepel, hogy 20 milliárddal vissza kell fogni az önkormányzat költségeit jövőre – derült ki a héten.
Ez a mostani javaslat nem elsősorban pénzügyi természetű
– mondta mégis Karácsony Gergely. "Időnként rá kell nézni a hivatal működésének hatékonyságára (...), egy ekkora szervezetben mindig van egy megcsontosodás." Hozzátette, a javaslat összességében az álláshelyek kevesebb, mint 6 százalékát érinti.
Nem tervez lemondani Vitézy a mezőkövesdi baleset miatt
Amikor a személyes drámákból politikai előnyt próbálnak kovácsolni, az visszataszító
– reagált Karácsony az eredetileg Vitézyhez intézett kérdésre arról, hogy a mezőkövesdi baleset miatt tervezi-e a lemondást.
"Nem véletlen, hogy a vasúti járműpark felújításával kezdtük a munkát" – mondta Vitézy, ami azért is nagyon fontos, mert a 40-50 éves motorvonatok nem olyan korszerűek, mint a modern vonatok, és kevésbé zárják ki az emberi hiba lehetőségét. Nem azzal szeretne érvelni, hogy a régi vonatokkal nem lehet biztonságosan közlekedni, tette hozzá, de az új vonatok növelik a biztonsági szintet.
Óriási beruházási dömping indul Budapesten
Vitézy Dávid úgy látja, hogy
a most induló fejlesztésekkel Budapest radikálisan átalakul, a megvalósítás viszont megterhelő lesz a lakosságnak, mert egyszerre kell megvalósítani őket.
A Tanács áttekintette a párhuzamosan zajló beruházások megvalósítását, logisztikáját, az előkészítéshez szükséges adminisztrációt pedig minél jobban igyekeznek gyorsítani a felek.
Már az országgyűlés előtt a terv, ami több jogot ad a fővárosnak
Ma előfordulhat olyan, hogy egy kerület úgy állapodik meg több ezer lakás építéséről, hogy nincs sem tömegközlekedés, sem egyéb közszolgáltatás a területen.
Pont a legfontosabb közszolgáltatásokhoz nem járulnak hozzá a fejlesztők.
Ennek most vége lesz, mostantól ugyanis három oldalú megállapodást kell kötni, amiben a kerületen és a fejlesztőkön kívül a főváros is részt vesz. A törvényjavaslatot már tárgyalja a parlament.
Vitézy: "További új épületek a Városligetben nem épülnek"
A közlekedési miniszter kiemelte, hogy hosszú-hosszú idő után végre egyetértés van a kormány és a főváros közt.
További új épületek a Városligetben nem épülnek
– szögezte le Vitézy. Parkosítják az eddig kordonnal elzárt területeket, és a Hősök tere átfogó zöldítésének szükségességében is megállapodtak. A feladatokat a Hild Központ fogja koordinálni.
Mezőkövesdi baleset
Kedd este súlyos vasúti baleset történt a mezőkövesdi állomáson, ahol a Budapestről Kassa és Sátoraljaújhely felé közlekedő Hernád-Zemplén InterCity egyik leszálló utasának táskáját a beszámolók szerint odacsukta a vonat ajtaja, majd az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül magával vonszolta a 21 éves egyetemista nőt. A fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota továbbra is kritikus.
A MÁV Csoport 5 milliós gyorssegélyt biztosít a családnak, Vitézy Dávid miniszter nemrég telefonált a családdal. Egy közeli Volánbusz kamera felvette az eseményeket, az eset kivizsgálása már zajlik.
Vitézy szerint emberi hiba áll a háttérben,
ugyanakkor a konkrét felelősség még kérdéses.
11 milliárdos lakhatási csomagot indít a kormány
Ebből 5 milliárd forintot használaton kívüli, leromlott állapotban lévő ingatlanok felújítására költenek, 4 milliárdot pedig a fővárosi lakásügynökség megerősítésére. Ennek célja a hajléktalanok lakhatáshoz segítése, a budapesti szociális lakhatási szolgáltatások bővítése.
Új felújítások Budapesten
A Tanács ma több európai uniós projekt elindításáról döntött - számolt be Karácsony Gergely.
Ez a pesti nagykörút komplex felújításának elindítása, az M3-as metró meghosszabbításának előkészítését, illetve a pesti fonódó villamos megépítését jelenti.
A projektek uniós finanszírozásból valósulnak meg, a Nagykörút 2029 végéig, a másik két projekt 2030 végéig készül majd el. A szűkös határidő miatt a kormány vállalta, hogy kiemelt beruházássá minősíti ezeket a projekteket.
Rendbeteszi Budapest és a kormány a hajózás kérdését
Karácsony Gergely elmondta, hogy korábban nem tudott megvalósulni a partszakasz egységes hasznosítása, ami a városnak, a turizmusnak, és a városlakóknak is sok kárt okozott.
Éppen ezért 2028. január 1-jétől az állammal 50-50 százalékos közös tulajdonban - a BKK-n keresztül - fogja hasznosítani a partokat Budapest
- jelentette be Karácsony Gergely.
Az intézkedéssel a part hozzáférhetőbbé válik a városlakók számára, a hajózásból befolyó bevételeket pedig a part fejlesztésére fordítják majd. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem szerettek volna erre új céget létrehozni, így a főváros és az állam által 50-50 százalékban tulajdonolt BKK-n keresztül hasznosítják a partokat majd.
Megállapodás született Rákosrendezőről
Közös projektcégről állapodott meg Budapest és a kormány. A Rákosrendező területével kapcsolatban a főváros élt az elővásárlási jogával, a további részleteket azonban Budapest nem fizeti már ki a mai megegyezés értelmében.
A létrehozott projektcégnek a főváros a ráfordítások arányában - azaz 25-30 százalékban - válik tulajdonosává.
Hóhelyzettel kezd Karácsony
A BKK munkatársai preventív sózást alkalmaztak, több mint 700 ember dolgozik azon, hogy járható maradjon a város.
"A budai oldal sokkal kritikusabb", a pesti oldal továbbra is lényegében teljesen járható.
A főpolgármester arra kérte az autósokat, hogy ne induljanak útnak nyári gumival.
Kis késés
Most zajlott le a hangpróba, Karácsony Gergelyt és Vitézy Dávidot még nem lehet látni.
Hamarosan közös tájékoztatót tart Vitézy Dávid és Karácsony Gergely
A ma ülésező Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának egyik legfontosabb témája Rákosrendező fejlesztése lehet, az októberi ülésen ugyanis arról született döntés, hogy a következő tanácskozásra elő kell készíteni a beruházás megvalósítását szolgáló közös állami-fővárosi társaság létrehozását. Emellett további lakhatási kérdések is napirendre kerülhetnek, köztük a Diákváros beruházása, amelynek kapcsán a korábbi tervek szerint november végéig kell bemutatni a korábbi fejlesztési koncepció továbbgondolásának irányait.
A közlekedési nagyberuházások és az azokhoz szükséges európai uniós források biztosítása szintén hangsúlyos témája lehet az egyeztetésnek. Az elmúlt hetekben többek között az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbítása, a pesti fonódó villamoshálózat kialakítása, a HÉV-vonalak korszerűsítése, valamint az M2-es metró akadálymentesítése is felmerült a következő évek fővárosi fejlesztései között.
Végül az előző FKT-ülésen elfogadott határozatok alapján szóba kerülhet a történelmi gyógyfürdők fejlesztése, a dunai hajózás és a kikötők üzemeltetésének új állami-fővárosi modellje, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlásához szükséges finanszírozás.
A tervek szerint 13.30-kor kezdődő eseményről a Portfolio a helyszínről tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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